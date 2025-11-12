నోరూరించే "జీడిపప్పు, టమోటా మసాలా కర్రీ" - అప్పటికప్పుడు టేస్టీగా ఇలా చేయండి!
అన్నం, చపాతీ, బగారా రైస్లోకి - అద్దిరిపోయే టమోటా కర్రీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 4:27 PM IST
Tomato Curry Recipe in Telugu : టమోటా పాత్ర ఎపుడూ సైడ్ డిష్గానే ఉంటుంది. కానీ, టమోటా పచ్చడి, టమోటా కర్రీ చాలా టేస్ట్ ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కూరగాయలు తిని బోర్ కొడుతున్నట్లయితే ఓ సారి ఇలా కేవలం టమోటాలతో కర్రీ ట్రై చేయండి. ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- ఎండు కొబ్బరి - చిన్న ముక్క
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు - 2
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 6
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు రసం - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- చిన్న చిన్న టమోటాలు తెచ్చుకుని బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తొడిమ తీసేసి పైన కొద్దిగా కట్ చేసి నాలుగు భాగాలుగా (ముక్కలు కాకుండా) గుత్తి వంకాయ మాదిరిగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఎండు కొబ్బరిని స్టవ్ పై కాల్చి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. కడాయిలో సన్నటి మంటపై నూనె లేకుండా పల్లీలు వేయించి తీసుకోవాలి. అందులోనే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వేసుకుని వేయించాలి. అందులోనే జీలకర్ర, కాల్చిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- చల్లార్చుకున్న తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు టమోటా కర్రీలోకి మసాలా గ్రేవీ రెడీగా ఉంది. కడాయిలో నూనె వేసుకుని బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కట్ చేసుకున్న టమోటాలు వేసుకోవాలి. నెమ్మదిగా టమోటా ముక్కలు విడిపోకుండా కలుపుతూ నూనెలో మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీ పేస్ట్ వేసుకుని కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి.ముందుగా ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు రసం, నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. సుమారు కప్పు నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీర, కసూరి మేతి వేసుకుని కలిపి మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు! ఎంతో టేస్టీ టమోటా మసాలా కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
