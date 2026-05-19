"పప్పు దినుసులు" ఇలా నిల్వ చేయండి - పురుగు పట్టకుండా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా​!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 5:34 PM IST

Pulses Storage Tips in Telugu : ఇంటికి కావాల్సిన చాలా కిరాణా సరుకులను గతంలో మన పెద్దవాళ్లు ఏడాదికి సరిపడా కొనుగోలు చేసేవారు. అంతేకాకుండా, వాటిని సంవత్సరం పొడవునా పాడవకుండా, పురుగు పట్టకుండా నిల్వ చేసేవారు. అలా నిల్వ చేసుకునే వాటిల్లో "పప్పు దినుసులు" ఒకటి. కానీ, ప్రస్తుతం వీటిని నెల రోజులకు మాత్రమే సరిపడా కొంటుండడం మనం చూస్తున్నాం. అందుకు ప్రధాన కారణం పప్పుల్ని నిల్వ చేయడంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులే. ముఖ్యంగా పప్పుధాన్యాల నిల్వ విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే తేమ వల్ల బూజు పట్టడం లేదా ముక్క పురుగు వచ్చే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, చాలా మంది ఆ భయంతోనే తక్కువ రోజులకు సరిపడా మాత్రమే తెచ్చుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా ఎక్కువ రోజుల పాటు పప్పులు పాడవ్వకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలుగువారు ఎంతో ఇష్టంగా తినే వంటకాల్లో పప్పు ఒకటి. దీన్ని భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల వాళ్లు వేర్వేరు రకాలుగా చేస్తారు. వివిధ రకాల పప్పు దినుసులను ఉడికించి రుచికరమైన కూరగా తింటారు. మనం నిత్యం తినే పప్పుల్లో ఎన్నో రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా ప్రొటీన్లు, విటమిన్స్, ఫైబర్, ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్, పొటాషియం, తక్కువ మొత్తంలో కేలరీలు శరీరానికి అందుతాయి. ఇలా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పప్పు దినుసుల్ని ఈ చిట్కాలను ఫాలో అవుతూ స్టోర్ చేసుకున్నారంటే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా నిల్వ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఎండలో ఆరబెట్టడం :

నార్మల్​గా పొట్టులేని పప్పుల్లో వాటర్ శాతం ఎక్కువగా ఉండి త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే పప్పులను నిల్వ చేసే ముందు కనీసం 2 నుంచి 3 రోజులు ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పప్పులో ఉన్న తేమ శాతం తగ్గి, పురుగు పట్టే అవకాశం 90% వరకు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో నిల్వ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు.

నూనె రాయండి :

పప్పుదినుసులు పురుగు పట్టకుండా ఉండడానికి ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందంటున్నారు. కందిపప్పు, మినప్పప్పు లాంటి పప్పు దినుసులకు కొద్దిగా వంట నూనె(ముఖ్యంగా ఆముదం నూనె) రాసి నిల్వ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన పద్ధతి. ఆముదం లేదా వంట నూనె పప్పుల పైన రక్షణ పొరలా ఏర్పడి పురుగులను చేరనివ్వకుండా చూస్తుందంటున్నారు.

బిర్యానీ ఆకులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు :

పప్పు నిల్వ చేసిన డబ్బాల్లో నాలుగైదు ఎండుమిర్చి వేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వాటి ఘాటుకు పురుగులు రావు. లేదంటే బిర్యానీ ఆకులు లేదా లవంగాలు వేసినా సరిపోతుంది. వీటి వాసన కూడా పురుగులకు పడదు. అలాగే, బాగా ఎండిన వేపాకులను పప్పుల మధ్యలో ఉంచితే బ్యాక్టీరియా దరిచేరదంటున్నారు నిపుణలు.

పప్పు దినుసులు ఉన్న డబ్బాలో పొట్టు తీయని కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి ఉంచినా సరిపోతుంది. అవి ఎండిపోయినప్పుడు పాతవి తీసేసి కొత్తవి వేస్తూ ఉండాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా పురుగుల్ని అడ్డుకోవడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు.

తడి లేకుండా చూసుకోవాలి :

పప్పులను ఎల్లప్పుడూ గాలి చేరని గాజు సీసాల్లో లేదా నాణ్యమైన ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలాగే, తేమ తగిలే చోట లేదా నేల మీద నేరుగా డబ్బాలను ఉంచకుండా చూసుకోవాలి. కొంచెం ఎత్తులో, పొడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచడం మంచిదంటున్నారు.

కొద్దిగా వేయించండి :

కందిపప్పు, పెసరపప్పు వంటి వాటిని స్టోర్ చేసే ముందు కాస్త వేయించి చల్లారాక డబ్బాల్లో పోసుకుంటే రుచి పెరగడమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయంటున్నారు. అంతేకాదు, పప్పులను తీసేటప్పుడు ఎప్పుడూ తడి చేతులు పెట్టకూడదు. తడి తగిలితే త్వరగా బూజు పడతాయని గుర్తుంచుకోవాలి. 3 నెలలకు ఒకసారి డబ్బా తెరిచి చూసి, ఎండలో పెడితే సరి. ఏడాదంతా తాజాగా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

