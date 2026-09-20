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బఠాణీల్లో 'కృత్రిమ రంగులు' కలిశాయా? - సింపుల్​గా ఇలా కనిపెట్టేయండి!

మీరు కొనే 'పచ్చి బఠాణీలు' మంచివా? కల్తీవా? - ఈ చిట్కాలతో ఈజీగా గుర్తించవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Green Peas
పచ్చి బఠాణీలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 2:47 PM IST

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Tips to Identify Artificial Colored Green Peas : నేటి రోజుల్లో నిత్యావసర సరుకుల నుంచి తినే ఆహార పదార్థాల వరకు కల్తీకి కాదేది అనర్హం అన్నట్లు అన్నీ కలుషితం చేస్తున్నారు. ప్యాకేజ్‌డ్‌ బఠానీలు కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. ప్యాకెట్‌ ఓపెన్ చేయగానే ఇవి చూడ్డానికి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తూ నోరూరిస్తుంటాయి. కానీ, ఈ ఆకర్షణంతా వాటిలో కలిపిన కృత్రిమ రంగుల వల్లే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి తినే ముందు ఆ బఠాణీల్లో కల్తీ ఉందా? లేదా? అనేది చెక్‌ చేసుకోవడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే పలు అనారోగ్యాల బారిన పడక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ప్యాకేజ్‌డ్‌ బఠాణీల్లో కల్తీని, కృత్రిమ రంగుల వాడకాన్ని ఈజీగా ఎలా పెట్టవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ప్యాకేజ్‌డ్ బఠాణీలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేలా ప్రిజర్వేటివ్స్‌, ఉప్పుతో పాటు ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి కృత్రిమ రంగులు కలుపుతుంటారు. కొందరు ఇవేవీ పట్టించుకోకుండా మార్కెట్‌ నుంచి తెచ్చి వాడేస్తుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ఉప్పు కలిపిన బఠాణీ స్నాక్స్‌ని చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఈ కృత్రిమ రంగుల వల్ల వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలొచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కృత్రిమ రంగులు కలిపిన బఠాణీలు గుర్తించడానికి ఈ సింపుల్‌ చిట్కాలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.

  • ముందుగా మీరు తీసుకొచ్చిన బఠాణీల్లో కొన్నింటి ఒక గ్లాసులో తీసుకొని అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోయాలి. ఆ తర్వాత కలిపి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అప్పుడు ఆ నీళ్లు ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారితే అందులో కృత్రిమ రంగులు కలిశాయని తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఆర్టిఫిషియల్‌ ఫుడ్‌ కలర్స్‌ కలిపిన బఠాణీల్ని కనిపెట్టడానికి ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. అదేంటంటే, అరచేతిలోకి కొన్ని బఠాణీల్ని తీసుకొని వేళ్లతో బాగా నలపాలి. ఈ క్రమంలో వేళ్లకు, అరచేతికి ఆకుపచ్చ రంగు మరకలు అంటుకుంటే వాటిలో కల్తీ రంగులున్నట్లుగా అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు.
  • టిష్యూ పేపర్‌పై బఠాణీల్ని వేసి కొద్దిసేపు అలాగే వదిలేసినప్పుడు ఆ పేపర్‌ ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారడం, దానిపై గ్రీన్‌ కలర్‌ స్పాట్స్‌ వంటివి ఏర్పడినా కృత్రిమ రంగులు కలిసినట్లే అని గమనించాలంటున్నారు.
  • నార్మల్​గా సహజసిద్ధమైన బఠాణీలన్నీ ఒకే కలర్​లో ఉండవట! గ్రీన్ కలర్​లోనే విభిన్న షేడ్స్‌లో అవి కనిపిస్తాయి. అలాకాకుండా బఠాణీలన్ని కూడా ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తే మాత్రం వాటిలో కల్తీ రంగులు కలిసినట్లే అని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

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ఇంట్లోనే హెల్దీగా రెడీ చేసుకోండిలా!

  • బయట మార్కెట్లో కల్తీ అయిన బఠాణీలు తిని లేనిపోని ఆరోగ్య సమస్యలు కొని తెచ్చుకునే కంటే ఇంట్లోనే హెల్దీగా బఠాణీ స్నాక్స్‌ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇందుకోసం ఎండిన బఠాణీల్ని రాత్రి మొత్తం వాటర్​లో నానబెట్టి, ఆపై నీళ్లు వడకట్టాలి. అనంతరం ఆ బఠాణీల్లో పసుపు, జీలకర్ర పొడి, కారం, గరం మసాలా కొద్ది మోతాదుల్లో వేసి, చిటికెడు ఉప్పు కలిపి కాసేపు వేయించుకుంటే సరి కరకరలాడే బఠాణీ స్నాక్స్‌ రెడీ అవుతాయి.
  • ఒకవేళ మార్కెట్లో దొరికే ప్యాకేజ్‌డ్ బఠాణీ స్నాక్స్‌ని ఎంచుకోవాలనుకుంటే ప్యాకెట్‌పై లేబుల్‌ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఇక మీరు ఎంచుకునే, లేదంటే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకునే బఠాణీ స్నాక్స్‌లో ఉప్పు తక్కువగా ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
  • వీటన్నింటితో పాటు ఇతర ప్రిజర్వేటివ్స్‌, రసాయనాలు వాడని బఠాణీలు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అందుకే, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని, లేబుల్‌ని పూర్తిగా పరిశీలించాకే ఆయా ఆహారోత్పత్తుల్ని ఎంచుకోవాలన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

వాటితో ఆరోగ్యానికి నష్టం!

  • ఆర్టిఫిషియల్‌ ఫుడ్‌ కలర్స్‌ పిల్లల మెదడు, నాడీ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా పిల్లల్లో యాంగ్జైటీ, హైపర్‌ యాక్టివిటీ, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యల ముప్పు పెరిగే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు.
  • అలాగే, ఇవి జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరును దెబ్బతీస్తాయట. ఫలితంగా కొంతమందిలో కడుపునొప్పి, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు.
  • దీర్ఘకాలం పాటు కృత్రిమ రంగులు బాడీలోకి వెళ్లడం వల్ల వాటి ప్రభావం కాలేయం, మూత్రపిండాలపై పడుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా శరీరంలోని వ్యర్థ పదార్థాలను బయటికి పంపే ప్రక్రియ దెబ్బతింటుందంటున్నారు.
  • కొంతమందిలో ఈ కృత్రిమ ఫుడ్‌ కలర్స్‌ చర్మ అలర్జీలకు కారణం అవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీర్ఘకాలంగా ఇలాంటి కెమికల్స్ శరీరంలోకి చేరడం వల్ల క్యాన్సర్‌ వచ్చే ప్రమాదమూ పెరుగుతుందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

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