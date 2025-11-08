ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ వేడివేడిగా! - సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "బైట్స్"!

- తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే రెసిపీ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Simple Snack Recipe
Simple Snack Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 10:06 AM IST

3 Min Read
Simple Snack Recipe for Kids : సగ్గుబియ్యంతో ఎక్కువగా పాయసం చేసుకుంటారు. లేదంటే కిచిడీ, దోశ, ఇడ్లీ, వివిధ రకాల పిండి వంటల్లో యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా సగ్గుబియ్యంతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం బైట్స్".

రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలతో పోల్చితే ఈ బైట్స్ ఎంతో టేస్టీగా, క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి ఎక్కువగా టైమ్ కూడా పట్టదు. ఇన్​స్టంట్​గా తక్కువ టైమ్​లో చాలా సింపుల్​గా ఈ స్నాక్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Simple Snack Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
  • బియ్యం - అర కప్పు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • బంగాళదుంపలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • పెరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

మైదా లేకుండానే కరకరలాడే "పునుగులు" - చల్లని వేళ తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Simple Snack Recipe
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ కరకరలాడే స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి సగ్గుబియ్యం, నార్మల్ రైస్ వేసుకుని ఆ రెండింటినీ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి.
  • అవి రెండు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని రవ్వ మాదిరి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Simple Snack Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న సగ్గుబియ్యం మిశ్రమంలో పల్లీలు వేసుకుని పల్స్ మోడ్​లో తింటుంటే అవి అక్కడక్కడ పలుకులు పలుకులుగా తగిలేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Simple Snack Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని సగ్గుబియ్యం మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ గిన్నెలో పొట్టు తీసిన పచ్చి బంగాళదుంపలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, అందులో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల పెరుగు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక దీన్ని సగ్గుబియ్యం మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని మరీ లూజుగా, గట్టిగా కాకుండా కలిపాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి గిన్నెపై మూత ఉంచి 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

Simple Snack Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం సగ్గుబియ్యం మంచిగా నాని పిండి కాస్త గట్టిగా అవుతుంది. అప్పుడు రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేస్తూ కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బైట్స్​లా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Simple Snack Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి అనుగుణంగా కాస్త గ్యాప్ ఇస్తూ సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్నీ మంచి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "బైట్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!

టేస్టీ "క్వినోవా కట్​లెట్స్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - డీప్​ఫ్రైతో పనిలేదు!

