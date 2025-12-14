చలికాలం ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల చిక్కీ" - మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- నువ్వులు, బెల్లంతో ఈ పద్ధతిలో 'చిక్కీ' చేయండి - బయట కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి!
Published : December 14, 2025 at 2:11 PM IST
Nuvvula Chikki Recipe in Telugu : చలికాలం హెల్దీగా ఉండాలంటే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్ డైట్లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నువ్వులతో నోరూరించే "చిక్కీ". నార్మల్గా చిక్కీ అనగానే అందరికీ ముందుగా పల్లీలతో చేసుకునేవే గుర్తొస్తాయి.
అలాకాకుండా ఈ సీజన్లో ఓసారి నువ్వులు, బెల్లంతో ఇలా "చిక్కీ" ట్రై చేయండి. మూడే మూడు పదార్థాలతో చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి. అచ్చం బయట షాపులో కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి! రుచి కూడా భలే ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సులభంగా, పర్ఫెక్ట్గా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నువ్వుల చిక్కీ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - ఒకటిన్నర కప్పు
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- నెయ్యి - ఒకట్రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి లో-ఫ్లేమ్లో గరిటెతో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ వీలైనంత వరకు నువ్వులను సన్నని మంట మీదే వేయించాలి. అప్పుడే అవి మాడిపోకుండా చక్కగా వేగుతాయి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అదే కడాయిలో బెల్లం తురుము తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలియతిప్పుతూ మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లాన్ని మరిగించుకునేక్రమంలో స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. లేదంటే పాకం మాడిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- బెల్లం బాగా మరిగి చిక్కగా, బంగారు రంగులో ముదురు పాకం రావాలి. అప్పుడే సరైన పాకం వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి.
- సరైన పాకం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో మరుగుతున్న పాకాన్ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసి నాలుగైదు సెకన్లు ఉండాలి. ఆపై పాకాన్ని నీటిలో నుంచి తీసి వేలితో తుంచితే అప్పడాలలాగా విరిగిపోవాలి.
- అలాకాకుండా పాకం ముద్దగా సాగుతుంటే మాత్రం మరికొద్దిసేపు పాకం పట్టాలి.
- చిక్కని పాకం వచ్చాక మంటను తగ్గించి అందులో వేయించి పెట్టుకున్న నువ్వులను వేసి మొత్తం కలిసేపోయేలా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బెల్లం-నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వెంటనే నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న పళ్లెంలోకి తీసుకుని చపాతీ కర్రతో సమంగా సర్దుకోవాలి.
- అది చల్లారక ముందే కత్తితో మీకు నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. ఎందుకంటే వేడి తగ్గి, గట్టిపడితే ఆ పని కష్టమవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డీ మౌల్డ్ చేసుకొని పీసెస్గా తుంచుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీగా ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల పట్టీలు లేదా చిక్కీలు" రెడీ అవుతాయి!
- తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కొన్ని వారాల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఇలా నువ్వుల చిక్కీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
