Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / offbeat

చలికాలం ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల చిక్కీ" - మూడు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- నువ్వులు, బెల్లంతో ఈ పద్ధతిలో 'చిక్కీ' చేయండి - బయట కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి!

Nuvvula Chikki Recipe
Nuvvula Chikki Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuvvula Chikki Recipe in Telugu : చలికాలం హెల్దీగా ఉండాలంటే పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఫుడ్స్​ డైట్​లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నువ్వులతో నోరూరించే "చిక్కీ". నార్మల్​గా చిక్కీ అనగానే అందరికీ ముందుగా పల్లీలతో చేసుకునేవే గుర్తొస్తాయి.

అలాకాకుండా ఈ సీజన్​లో ఓసారి నువ్వులు, బెల్లంతో ఇలా "చిక్కీ" ట్రై చేయండి. మూడే మూడు పదార్థాలతో చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి. అచ్చం బయట షాపులో కొన్న వాటిల్లా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి! రుచి కూడా భలే ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సులభంగా, పర్ఫెక్ట్​గా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నువ్వుల చిక్కీ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - ఒకట్రెండు చెంచాలు

కూల్​ కూల్​ వెదర్​లో - హాట్ హాట్​ "ఆలూ టిక్కీ"!

Nuvvula Chikki Recipe
Nuvvula Chikki Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ వీలైనంత వరకు నువ్వులను సన్నని మంట మీదే వేయించాలి. అప్పుడే అవి మాడిపోకుండా చక్కగా వేగుతాయి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అదే కడాయిలో బెల్లం తురుము తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలియతిప్పుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లాన్ని మరిగించుకునేక్రమంలో స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి. లేదంటే పాకం మాడిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Nuvvula Chikki Recipe
Nuvvula Chikki Recipe (Getty Images)
  • బెల్లం బాగా మరిగి చిక్కగా, బంగారు రంగులో ముదురు పాకం రావాలి. అప్పుడే సరైన పాకం వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి.
  • సరైన పాకం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో మరుగుతున్న పాకాన్ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసి నాలుగైదు సెకన్లు ఉండాలి. ఆపై పాకాన్ని నీటిలో నుంచి తీసి వేలితో తుంచితే అప్పడాలలాగా విరిగిపోవాలి.
  • అలాకాకుండా పాకం ముద్దగా సాగుతుంటే మాత్రం మరికొద్దిసేపు పాకం పట్టాలి.
  • చిక్కని పాకం వచ్చాక మంటను తగ్గించి అందులో వేయించి పెట్టుకున్న నువ్వులను వేసి మొత్తం కలిసేపోయేలా బాగా కలపాలి.
Nuvvula Chikki Recipe
Nuvvula Chikki Recipe (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బెల్లం-నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వెంటనే నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న పళ్లెంలోకి తీసుకుని చపాతీ కర్రతో సమంగా సర్దుకోవాలి.
  • అది చల్లారక ముందే కత్తితో మీకు నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. ఎందుకంటే వేడి తగ్గి, గట్టిపడితే ఆ పని కష్టమవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డీ మౌల్డ్ చేసుకొని పీసెస్​గా తుంచుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీగా ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "నువ్వుల పట్టీలు లేదా చిక్కీలు" రెడీ అవుతాయి!
  • తర్వాత వీటిని ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుంటే కొన్ని వారాల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఇలా నువ్వుల చిక్కీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

అటుకులతో కరకరలాడే "చిట్టి చెక్కలు" - సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు - నెల రోజులు నిల్వ!

మైదా లేకుండా "ఎగ్​ పఫ్​" - బ్రెడ్​ ఉంటే చాలు - బేకరి స్టైల్​ను మించిన రుచి!

TAGGED:

SESAME CHIKKI RECIPE
NUVVULA PATTI MAKING PROCESS
WINTER SPECIAL SWEET RECIPE
నువ్వుల చిక్కీ తయారీ విధానం
NUVVULA CHIKKI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.