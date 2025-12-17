Telangana Panchayat Elections Results2025

ఈ పద్ధతిలో "మెంతికూర టమాటా కర్రీ" వండండి - చేదు లేకుండా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

మెంతికూర, టమాటా కాంబినేషన్​లో అద్భుతమైన 'కర్రీ' - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 4:24 PM IST

Methi Tomato Curry in Telugu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఆకుకూరల్లో 'మెంతికూర' ఒకటి. నార్మల్​గా దీనితో పప్పు, పచ్చడి వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. వీటితో పాటు ఎక్కువ మంది చేసుకునే వాటిల్లో మరొకటి 'మెంతికూర టమాటా కర్రీ'. అయితే, ఇది అందరూ చేసుకునే కర్రీ అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా అంత రుచికరంగా అనిపించదు. చేదుగా ఉండడమో, టమాటాలు సరిగ్గా ఉడకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటివారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో 'మెంతికూర టమాటా కర్రీ'ని వండి చూడండి.

ఈ కర్రీ అద్భుతమైన టేస్ట్​తో నోరూరిస్తోంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే మెంతికూర అంటే నచ్చినాళ్లతో పాటు పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీ కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ ​చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • మెంతికూర - మూడు కట్టలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - అరకిలో
  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు(రుచికి తగినంత)
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిన్నసైజ్ మెంతికూరను తీసుకుని కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగానే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయను సన్నగా, పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా, కాస్త పండిన టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె పోసుకోవాలి.
Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (Getty Images)
  • ఆయిల్​ లైట్​గా వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆనియన్స్​ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూరను యాడ్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా నూనెలో మెంతికూరను వేయించుకోవడం ద్వారా కర్రీ చేదు లేకుండా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. మెంతికూర ఎంత బాగా వేగితే కర్రీ అంత టేస్టీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (Getty Images)
  • మెంతికూర బాగా వేగి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ టమాటా ముక్కలు బాగా మెత్తగా అయ్యే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు ముక్కలు బాగా కుక్క్ అయ్యి మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత గరిటెతో ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తాన్ని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కర్రీ గుజ్జులా మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
Methi Tomato Curry
Methi Tomato Curry (Getty Images)
  • అలా మాష్ చేసుకున్నాక అందులో కాస్త పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి మసాలాలు మెంతికూర మిశ్రమానికి పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదే స్టేజ్​లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకొని ఉప్పు, కారం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక టీ గ్లాసు వరకు నీళ్లు పోసుకొని కలిపి మూత పెట్టి సన్నని సెగ మీద మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • కూర మంచిగా ఉడికి, గ్రేవీ చిక్కగా మారిన తర్వాత గరంమసాలా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "మెంతికూర టమాటా కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!

