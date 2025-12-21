చలికి "అన్నం" తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బెండకాయ పులుసు" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
ఈ పద్ధతిలో 'బెండకాయ పులుసు' చేయండి - పిల్లలైతే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!
Published : December 21, 2025 at 3:20 PM IST
Bendakaya Pulusu Recipe in Telugu : ఈ సీజన్లో అన్నీ వేడి వేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. కానీ, చలికి వండిన వెంటనే కర్రీలు చల్లగా మారుతుంటాయి. దానికి తోడు రైస్ కూడా చల్లగా ఉండడంతో తినబుద్ధి కాదు. అప్పుడు చాలా మంది ఏదైనా పులుసు, సాంబార్ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "బెండకాయ పులుసు".
ఇది నార్మల్గా అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా కుదరదు. అదే, ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బెండకాయ పులుసు చేసి చూడండి. టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పని లేదు. బిగినర్స్ కూడా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ బెండకాయ పులుసును ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అరకిలో
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- పోపు దినుసులు - మూడు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- జీలకర్రపొడి - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- చింతపండు - 30 నుంచి 40 గ్రాములు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు తాజా బెండకాయలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని అంగుళం సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటా, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి పల్చని రసాన్ని తీసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగప్పప్పు, మినప్పప్పు) వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక కరివేపాకు వేసి దాన్ని కాస్త ఫ్రై చేయాలి. ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను యాడ్ చేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా నూనెలో బెండకాయ ముక్కలను వేయించుకోవడం ద్వారా బెండకాయలు జిగుట లేకుండా పులుసు మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- బెండకాయ ముక్కలను వేయించుకున్నాక అందులో టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి వేసుకుని ఒక నిమిషం లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం చింతపండు రసం, మీరు తినే పులుపును బట్టి పులుసుకు కావాల్సినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బెండకాయలు మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.'
- బెండకాయలు మంచిగా ఉడికిన తర్వాత చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ పులుసు" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా బెండకాయ పులుసు చేసి చూడండి. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంట్లో వారందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
