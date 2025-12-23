ఐదు పదార్థాలతో అద్దిరిపోయే "పల్లీ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!
పల్లీలు, అటుకులతో పసందైన లడ్డూలు - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : December 23, 2025 at 4:05 PM IST
Simple Process to Make Peanut Laddu : పిల్లలు ఎదిగేక్రమంలో వారికి మంచి పౌష్టికాహారాన్ని అందించడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పిల్లలే కాదూ పెద్దలూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బలమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక బ్రహ్మాండమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అటుకులతో అద్దిరిపోయే "పల్లీ లడ్డూలు". నార్మల్గా లడ్డూలు తినాలనిపిస్తే ఎక్కువ మంది రవ్వ లడ్డు, నువ్వుల లడ్డూలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు.
అయితే, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఓసారి ఇలా 'పల్లీ అటుకుల లడ్డూలు' ట్రై చేయండి. చుక్క నెయ్యి, నూనె వాడకుండా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ లడ్డూలు మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికి ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పోషకాలను పుష్కలంగా కలిగి ఉండి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి! అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. పైగా, పాకం పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ లడ్డూలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - పల్లీలు
- అర కప్పు - అటుకులు
- అర కప్పు - నువ్వులు
- ఒక కప్పు - సన్నని బెల్లం తురుము
- ఒక టీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
తయారీ విధానం :
- ఈ ఆరోగ్యకరమైన లడ్డూల తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పల్లీలను వేసి సన్నని సెగ మీద బాగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు మంచిగా వేగాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో మందపాటి అటుకులు వేసి వీటిని కూడా లో ఫ్లేమ్ మీదనే కాస్త క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అటుకులు వేయించుకున్న కడాయిలోనే నువ్వులు వేసుకుని వాటిలో ఒక టేబుల్స్పూన్ నీళ్లు చల్లుకుని గరిటెతో కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్ మీదనే వేయించుకోవాలి.
- ఇలా కాస్త వాటర్ చల్లుకుని వేయించుకోవడం ద్వారా నువ్వులు గుల్లగా, మంచిగా వేగుతాయి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక నువ్వులను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, వేయించుకున్న పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాతనే మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అలాగే, లడ్డూల రుచి మీరు పదార్థాలను వేయించుకునే తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని ముందుగా అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న అటుకులను వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ మరో మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పొట్టు తీసుకున్న పల్లీలను వేసి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టాలి.
- తర్వాత ఆ పల్లీ పొడిలో వేయించిన నువ్వులను వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆపై అదే మిశ్రమంలో సన్నగా తురుమి పెట్టుకున్న బెల్లం వేసుకుని ఒకసారి గరిటెతో పై నుంచి కిందకి కలిపి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న అటుకుల పొడి వేసుకుని అదంతా పల్లీ పొడిలో మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా యాలకులపొడిని కూడా వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా చేతితో గట్టిగా పిండుతూ కలుపుకోవాలి.
- మిశ్రమం మొత్తాన్ని చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతితో గట్టిగా ప్రెషర్ ఇస్తూ చిన్న చిన్న లడ్డూల్లా చుట్టుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఎంత ట్రై చేసినా లడ్డూలు రానట్లయితే చేతులను కాస్త తడిచేసుకుంటూ లడ్డూలను చుట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. అలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూల్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, తక్కువ పదార్థాలతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "పల్లీ అటుకుల లడ్డూలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే కనీసం 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు తాజా నిల్వ ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'పల్లీ లడ్డూలు' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
