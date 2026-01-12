భోగి స్పెషల్ : నోరూరించే "స్వీట్ పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
Published : January 12, 2026 at 11:07 AM IST
Simple Process to Make Sweet Pongal Recipe : సంక్రాంతి అంటేనే పిండి వంటల ఘుమఘుమలు, పసందైన పాయసాలతో వినోదాన్ని పంచే తియ్యని వేడుక. ఈ క్రమంలోనే తెలుగు లొగిళ్లలో ముఖ్యంగా భోగి రోజున పులగం, పరమాన్నం వంటివి తయారు చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అవే కాకుండా, మీకోసం పొంగల్ వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "స్వీట్ పొంగల్". ఇలా చేశారంటే పొంగల్ చల్లారిన తర్వాత కూడా గట్టి పడకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్గా అద్భుతమైన బెల్లం పరమాన్నం చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ కమ్మని స్వీట్ పొంగల్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒక కప్పు
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- యాలకులు - నాలుగైదు
- బెల్లం తురుము - రెండు కప్పులు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- నెయ్యి - అర కప్పు
- జీడిపప్పులు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కిస్మిస్లు - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో బియ్యం, పెసరపప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో నానిన బియ్యం మిశ్రమాన్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- ఆపై బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో ఎనిమిది కప్పుల నీళ్లు పోసి, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకులను కాస్త ఓపెన్ చేసి వేసుకోవాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు నాలుగు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్న బియ్యం మిశ్రమాన్ని అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి గరిటెతో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బెల్లం తురుము, రెండు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలుపుతూ పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ను మరో బౌల్లోకి వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పొంగల్ తయారీకి ఒక పాన్ పెట్టి వడకట్టిన బెల్లం వాటర్, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- అది ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న పాన్లో సుమారు అర కప్పు వరకు నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక జీడిపప్పులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక అందులోనే కిస్మిస్లను వేసి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇదే స్టేజ్లో నెయ్యి పోపులో కొన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అనంతరం నెయ్యి పోపును స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న పొంగల్లో వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, మరికాస్త ఫ్లేవర్ కోసం కొద్దిగా యాలకుల పొడిని కూడా వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి కాసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- ఇక్కడ స్వీట్ పొంగల్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా, మరీ చిక్కగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది చల్లారిన తర్వాత కాస్త దగ్గర పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పొంగల్ కాస్త దగ్గర పడి మీడియం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పొంగల్ వేళ అద్దిరిపోయే "స్వీట్ పొంగల్" అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ సంక్రాంతి వేళ ఓసారి ఈ స్టైల్లో స్వీట్ పొంగల్ ట్రై చేసి చూడండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి నార్మల్ బియ్యమే కాకుండా రేషన్ బియ్యం తీసుకుని చేసినా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే మొత్తం బియ్యంతో కూడా ఈ స్వీట్ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ స్వీట్ పొంగల్లో నెయ్యి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. కాబట్టి, మీరు కావాలనుకుంటే మరికొద్దిగా ఎక్కువ నెయ్యి వేసుకున్నా పర్వాలేదు.
