31st పార్టీకి "చికెన్ లివర్ ఫ్రై" - రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఫుల్ పసంద్!
- నీచు వాసన లేకుండా కమ్మని "లివర్ ఫ్రై" - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : December 31, 2025 at 5:04 PM IST
Chicken Liver Fry Recipe in Telugu : న్యూ ఇయర్ రాబోతోందంటేనే ఓ వేడుక. స్నేహితులూ, బంధువులతో కలిసి సరదాగా చేసుకునే ఈ సంబరాల్లో నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. అందుకే, మీ అందరి కోసం కొత్త సంవత్సరం వేళ పార్టీ మెనూలోకి అద్దిరిపోయే ఒక స్పెషల్ డిష్ను తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "చికెన్ లివర్ ఫ్రై". ఇది నార్మల్గా అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినప్పటికీ కొన్నిసార్లు మంచి రుచికరంగా కుదరదు.
అదే ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముక్క జ్యూసీ జ్యూసీగా, స్పైసీ స్పైసీగా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. టేస్ట్లో మటన్ లివర్ ఫ్రైకి ఏమాత్రం తీసిపోదు. నీచు వాసన ఉండదు. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు రసం, పప్పుచారు వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ సూపర్ ఉంటుంది. అలాగే, తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ లివర్ ఫ్రైని ఇంట్లోనే ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ లివర్ - కేజీ
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- నిమ్మకాయలు - రెండు (చిన్నవి)
- కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
మసాలా పొడి కోసం :
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 15
- యాలకులు - ఏడెనిమిది
- అనాస పువ్వులు - రెండు
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12
- ధనియాలు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జాపత్రి, అనాసపువ్వులు, మిరియాలు, కొద్దిగా రాతిపువ్వు(స్టోన్ ఫ్లవర్), ఎండుమిర్చి వేసి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత ధనియాలను వేసి లో-ఫ్లేమ్లోనే మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ధనియాలు వేగి మంచి స్మెల్ వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ వేడికి కొబ్బరిపొడి మంచిగా వేగుతుంది.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, మసాలాలు మాడిపోయేంత వరకు వేయించుకోవద్దు. అలా వేయిస్తే కర్రీ చేదు వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ధనియాల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ చికెన్ లివర్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను ఒకటిన్నర కప్పు పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు లివర్ ఫ్రై కోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. తర్వాత అందులో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంతవరకూ వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాక కరివేపాకు వేసి దాన్ని బాగా వేయించాలి. ఆపై అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ మంచిగా వేగి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న లివర్ ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఒకసారి మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను హై-ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు గరిటెతో కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించాక చూస్తే ముక్కల్లోని నీరు వదిలి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతుంది.
- అప్పుడు స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి మరో 10 నుంచి 12 నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- లివర్ ముక్కలు మంచిగా వేగి పైన రంగు వస్తున్నక్రమంలో మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక చివర్లో నిమ్మరసం పిండి, మళ్లీ పైన కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఘుమఘుమలాడే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ లివర్ ఫ్రై" మీ ముందు ఉంటుంది!
