వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
ఈ పద్ధతిలో కోడిగుడ్డు పచ్చడి చేయండి - మంచి రుచితో పాటు 15 రోజులు నిల్వ కూడా!
Published : November 5, 2025 at 5:06 PM IST
Simple Process to Make Egg Pachadi : కోడిగుడ్డుతో వంటలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు వారంలో మూడు నాలుగు సార్లైనా ఏదో ఒకరకమైన ఎగ్ రెసిపీని రెడీ చేసి పెడుతుంటారు. అందులో ఎక్కువ మంది చేసుకునే వాటిల్లో ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ, ఎగ్ పులుసు వంటివి ఉంటాయి. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి కోడిగుడ్డుతో ఇలా పచ్చడిని ట్రై చేయండి. వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని కొద్దిగా వేసుకుని తిన్నామంటే చాలు ఆహా అనిపించకమానదు. అది కూడా ఈ కొలతలతో చేశారంటే ఉప్పు, కారాలు సరిపోయి కనీసం 15 రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! అలాగే, ఈ పచ్చడికి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఈ పచ్చడిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ కోడిగుడ్డు పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 7 నుంచి 8
- కారం - 25 గ్రాములు
- ఉప్పు - 10 గ్రాములు(రుచికి తగినంత)
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- పసుపు - పావుచెంచా
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- మెంతులు - అరచెంచా
- వెల్లుల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్నది)
- నూనె - 80 మి.లీ
మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా "కాకరకాయ కర్రీ" చేయండి - చేదు అస్సలే ఉండదు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు తీసుకుని అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎగ్స్ను బాయిల్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్స్ మంచిగా ఉండికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అవి కాస్త చల్లారేలోపు అదే స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి ఆవాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి. ఇవి సరిగ్గా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన కోడిగుడ్లను తీసుకుని వాటిపై ఉండే పొట్టు తొలగించి చాకుతో లైట్గా గాట్లు పెట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్న ఆవాల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి.
- అలాగే, వెల్లుల్లిపాయను ఒలిచి రెబ్బలపై ఉంటే పొట్టు తొలగించాలి. ఆపై వాటిని మిక్సీజార్ లేదా చిన్న రోట్లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. నిమ్మకాయ నుంచి రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం పచ్చడి తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉన్న కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి గాట్లు పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి గరిటెతో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- ఎగ్స్ మంచిగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో ముందుగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి సన్నని సెగ మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కూడా చక్కగా వేగి పచ్చి వాసన పోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో కారం, ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవాల మెంతుల పొడి వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలిపి చల్లార్చుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి కారం మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్లు వేసి నెమ్మదిగా కలపాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసి మరోసారి మంచిగా కలిపి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" ఇట్టే రెడీ అవుతుంది!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం గుడ్లు ఉడికించేటప్పుడు పగిలినవి ఉంటే తీసేసుకోవాలి. మంచిగా ఉన్న వాటితోనే పచ్చడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- కోడిగుడ్లను నేరుగా కాకపోయినా కాస్త మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని అయినా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ ముక్కలుగా పచ్చడి చేసుకుంటున్నట్లయితే ముందుగానే అందులో ఉండే ఎల్లో మిశ్రమాన్ని తీసి వాటిని నేరుగా పచ్చడిలో మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- కోడిగుడ్లు నూనెలో సరిగ్గా వేగకపోతే పచ్చడి రుచితో పాటు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇక ఉప్పు, కారాలను మీరు తినేదానికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి పర్ఫెక్ట్గా మంచి రుచికరంగా కుదురుతుంది.
పెరుగుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!