చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్​కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!

- న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్​కి గుడ్డుతో సూపర్ 'స్నాక్' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Eenadu)
Published : December 28, 2025 at 12:10 PM IST

Simple Process to Make Egg 65 Recipe : పిల్లలు ఇంట్లో ఉండే సమయాల్లో మమ్మీ తినడానికి వెరైటీగా ఏమైనా స్నాక్స్ చేసి పెట్టొచ్చు కదా అని అడుగుతుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ మంది అమ్మలు రొటీన్​గా పునుగులు, పకోడీ, బజ్జీలు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ స్పెషల్ స్నాక్ చేసి పెట్టండి. అదే, నోరూరించే "ఎగ్ 65".

బాయిల్డ్ ఎగ్స్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్నాక్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తృప్తిగా తినేస్తారు. అంతేకాదు, మరో మూడు రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా డిసెంబర్ 31st దావత్​లోకి కూడా ఈ స్నాక్​ అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్ 65ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 7
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • అల్లం తరుగు - అర చెంచా
  • వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • కరివేపాకు రెబ్బలు - రెండు
  • మైదా - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • బ్రెడ్​పొడి - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
  • టమాటా కెచప్ - మూడు టేబుల్​ స్పూన్లు

New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో 6 కోడిగుడ్లను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి. మిగిలిన ఒక గుడ్డును పక్కన పెట్టాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఒక పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, సన్నని అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పైన పొట్టు తొలగించుకోవాలి. తర్వాత బాయిల్డ్ ఎగ్స్ నుంచి తెల్లటి భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఎగ్ ముక్కలపైన అర చెంచా ఉప్పు, కారం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర చెంచా సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు తరుగు, ఒక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Eenadu)
  • అలాగే, మైదా పిండి, బ్రెడ్​పొడి కూడా వేసుకుని అవన్నీ ఎగ్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టిన గుడ్డును పగలగొట్టి, తెల్లసొన వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ ఉండలను నాలుగైదు చొప్పున వేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించుకుని తీసుకోవాలి. అలా అన్నింటినీ వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మళ్లీ కడాయిని పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, మిగిలిన సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Getty Images)
  • అవి వేగాక మిగిలిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, మరికొద్దిగా ఉప్పు, టమాటా కెచప్ వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్ ఉండలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి కాసేపు వేయించి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఎగ్ 65" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఎగ్స్​తో ఇలా సింపుల్​గా ఈ కమ్మని స్నాక్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్ సూపర్ అంటూ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
New Year Special snack Recipe
New Year Special snack Recipe (Eenadu)

