చూస్తేనే నోరూరిపోయే "ఎగ్ 65" - 31st దావత్కి అద్దిరిపోయే స్నాక్!
- న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్కి గుడ్డుతో సూపర్ 'స్నాక్' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : December 28, 2025 at 12:10 PM IST
Simple Process to Make Egg 65 Recipe : పిల్లలు ఇంట్లో ఉండే సమయాల్లో మమ్మీ తినడానికి వెరైటీగా ఏమైనా స్నాక్స్ చేసి పెట్టొచ్చు కదా అని అడుగుతుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ మంది అమ్మలు రొటీన్గా పునుగులు, పకోడీ, బజ్జీలు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ స్పెషల్ స్నాక్ చేసి పెట్టండి. అదే, నోరూరించే "ఎగ్ 65".
బాయిల్డ్ ఎగ్స్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్నాక్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కమ్మగా ఉండే దీన్ని పిల్లలైతే లొట్టలేసుకుంటూ తృప్తిగా తినేస్తారు. అంతేకాదు, మరో మూడు రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా డిసెంబర్ 31st దావత్లోకి కూడా ఈ స్నాక్ అద్దిరిపోతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ టేస్టీ ఎగ్ 65ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 7
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- అల్లం తరుగు - అర చెంచా
- వెల్లుల్లి తరుగు - రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు రెబ్బలు - రెండు
- మైదా - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- బ్రెడ్పొడి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- టమాటా కెచప్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో 6 కోడిగుడ్లను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి. మిగిలిన ఒక గుడ్డును పక్కన పెట్టాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఒక పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, సన్నని అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన కోడిగుడ్లను పైన పొట్టు తొలగించుకోవాలి. తర్వాత బాయిల్డ్ ఎగ్స్ నుంచి తెల్లటి భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఎగ్ ముక్కలపైన అర చెంచా ఉప్పు, కారం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర చెంచా సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు తరుగు, ఒక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, మైదా పిండి, బ్రెడ్పొడి కూడా వేసుకుని అవన్నీ ఎగ్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత పక్కన పెట్టిన గుడ్డును పగలగొట్టి, తెల్లసొన వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ ఉండలను నాలుగైదు చొప్పున వేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించుకుని తీసుకోవాలి. అలా అన్నింటినీ వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మళ్లీ కడాయిని పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, మిగిలిన సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి వేగాక మిగిలిన కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, మరికొద్దిగా ఉప్పు, టమాటా కెచప్ వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్ ఉండలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి కాసేపు వేయించి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "ఎగ్ 65" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఎగ్స్తో ఇలా సింపుల్గా ఈ కమ్మని స్నాక్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్ సూపర్ అంటూ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
