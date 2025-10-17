ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే జ్యూసీ జ్యూసీ "బాదుషాలు" - డీప్ ఫ్రై లేకుండా 'పొంగనాల పాన్'​లో ఈజీగా చేసుకోండిలా!

- స్వీట్ షాప్ స్టైల్​ జ్యూసీ అండ్ టేస్టీ 'బాదుషాలు' - ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోండి!

Simple Process to Make Badusha
Simple Process to Make Badusha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Simple Process to Make Badusha : స్వీట్ రెసిపీలలో బాదుషాకు సెపరేట్ ఫ్యాన్​ బేస్ ఉంటుంది. బయట క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. అలాగే, పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్స్, ఇతర స్పెషల్ అకేషన్స్ టైమ్​లో ఏదైనా స్వీట్ పెట్టాలనుకుంటే ఇవి ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అయితే, బాదుషాలు తినాలనిపించినప్పుడు చాలా మంది బయట స్వీట్ షాప్స్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వీటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం టైమ్​ టేకింగ్​ ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు.

కానీ, మీకు తెలుసా? నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసే అవసరం లేకుండా పొంగనాల పాన్​లో ఇంట్లోనే సింపుల్​గా "బాదుషాలు" చేసుకోవచ్చు. ఇవి టేస్ట్​లోనూ స్వీట్ షాప్స్​లో దొరికే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా జ్యూసీ జ్యూసీగా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా పొంగనాల పాన్​లో బాదుషాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Simple Process to Make Badusha
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - అరకప్పు (100 గ్రాములు)
  • చక్కెర - రెండు టీస్పూన్లు(పిండి కోసం)
  • వంటసోడా - అరటీస్పూన్
  • మైదా - రెండున్నర కప్పులు(300 గ్రాములు)
  • పంచదార - రెండు కప్పులు(400 గ్రాములు)
  • యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - ఒకటీస్పూన్
  • నెయ్యి - కొద్దిగా(పాన్​లో వేసుకోవడానికి)
  • సన్నని డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - గార్నిష్ కోసం

దీపావళి "బూరెలు" ఇలా చేయండి - చక్కగా పొంగుతాయి, సూపర్ టేస్ట్!

Simple Process to Make Badusha
చక్కెర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో నెయ్యి, చక్కెర, వంటసోడా తీసుకుని అన్నీ కలిసేలా బీటర్​తో ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
  • బీటర్ లేనట్లయితే అడుగు ప్లాట్​గా ఉండే గ్లాసుతో అయినా బీట్ చేసుకోవచ్చు.
  • నెయ్యి మిశ్రమం నురగలు నురగలు వచ్చేంత వరకు మంచిగా బీట్ చేసుకున్నాక అందులో మైదాపిండిని వేసుకుని అదంతా పిండికి పట్టేలా లైట్​గా రబ్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా కలిపిన తర్వాత తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కొంచెం సాఫ్ట్​గా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
Simple Process to Make Badusha
నెయ్యి (Getty Images)
  • తర్వాత కలిపిన పిండిముద్దకు రెండు వైపులా కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి అది ఆరిపోకుండా ఏదైనా గిన్నెలోకి తీసుకుని మూత పెట్టి అరగంటపాటు నాననివ్వాలి.
  • పిండి నానేలోపు స్టవ్ మీద ఒక పాన్​లో పంచదార, రెండు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • చక్కెర పూర్తిగా కరిగాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి ఆ మిశ్రమం కాస్త జిగురు జిగురు అయ్యేంత వరకు మరగనివ్వాలి. అంటే, తీగ పాకం రాకుండా స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆ కన్సిస్టెన్సీలో మరిగించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, నిమ్మరసం వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.

దీపావళికి శ్రీలంకన్ "లవారియా" స్వీట్ - ఈ మిఠాయితో పండగ చేసుకుంటారు!

Simple Process to Make Badusha
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • అనంతరం అరగంట పాటు పక్కనుంచిన పిండి ముద్దను తీసుకుని దానిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ ముందుగా చిన్న ఉండలా చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని వడలా ఒత్తుకుని మధ్యలో హోల్ పెట్టుకోవాలి. అయితే, వాటిని మరీ పెద్దవిగా కాకుండా పొంగనాల పాన్​ గుంతలకు సరిపడా సైజ్​లో చేసుకోవాలి. ఇలానే, పిండి మొత్తాన్ని చేసుకుని అవి ఆరిపోకుండా వాటిపై క్లాత్​ కప్పి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పొంగనాల పాన్ పెట్టుకుని గుంతలలో ఒక్కో టీస్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని అంతటా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బాదుషాలను ఒక్కొక్కటిగా నెయ్యి అప్లై చేసిన గుంతలలో పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి అంచులు బాగా ఎర్రగా మారేంత వరకు కాలనివ్వాలి.
  • అవి వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత గరిటెతో మరో వైపునకు తిప్పేసుకుని అటు వైపు కూడా ఎర్రగా కాలనివ్వాలి.
Simple Process to Make Badusha
Simple Process to Make Badusha (ETV Bharat)
  • ఇవి కాలేలోపు ముందుగా చేసుకున్న పాకాన్ని స్టవ్​పై ఉంచి హీట్ చేసుకోవాలి. హీట్ అయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి దింపి పక్కనుంచాలి.
  • బాదుషాలు రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత బయటకు తీసి వెంటనే వేడి చేసి పెట్టుకున్న పాకంలో వేసి 20 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, బాదుషాలు, పాకం రెండు వేడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే, పాకం బాదుషా లోపలి వరకు వెళ్లి జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి.
  • బాదుషాలు పాకంలో బాగా నానిన తర్వాత పాకం రాకుండా ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని, పైన కొద్దిగా పాకం పోసి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా నోరూరించే "బటన్ బాదుషాలు" రెడీ అవుతాయి!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

BADUSHA RECIPE
EASY STEPS TO MAKE BADUSHA
BADUSHA RECIPE WITHOUT DEEP FRY
బాదుషా తయారీ విధానం
BADUSHA RECIPE IN PANIYARAM PAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.