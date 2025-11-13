ETV Bharat / offbeat

బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసే "పెసరట్టు" - హోటల్​ స్టైల్లో​ క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా!

- 'పెసరట్టు' వేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - పిండి ఇలా కలిపి వేయండి

Crispy Pesarattu Recipe
Crispy Pesarattu Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025

Crispy Pesarattu Recipe in Telugu : మార్నింగ్ టిఫెన్స్​లో దోశ మాదిరిగానే పెసరట్టుకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు ఇంట్లో పెసరట్టు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ, హోటల్​లో చేసే విధంగా క్రిస్పీగా, రుచికరంగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఇలా పిండి కలిపి "పెసరట్టు" వేసుకోండి.

ఇవి కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో మంచి​ టేస్ట్​తో పర్ఫెక్ట్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. మరి, ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్​ క్రిస్పీ పెసరట్టు ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Pesarattu Recipe
పెసర్లు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసర్లు - రెండు కప్పులు
  • శనగపప్పు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • బియ్యం - అరకప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లం - చిన్నముక్క
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - కొద్దిగా
Crispy Pesarattu Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)

పెసరట్టుపై వేసుకోవడానికి :

  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు

బియ్యం, మజ్జిగతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Crispy Pesarattu Recipe
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • హోటల్ స్టైల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పెసరట్టు రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసర్లు, బియ్యం, శనగపప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు నుంచి ఆరు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి పెసరట్టు చేసుకుంటున్నట్లయితే రాత్రి పడుకునే ముందుగా పెసర్లు-బియ్యం మిశ్రమాన్ని నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
Crispy Pesarattu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ పెసర్ల మిశ్రమం బాగా నానిన తర్వాత నీళ్లు వడకట్టి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • తర్వాత పెసరట్టుపై వేసుకోవడానికి ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న వాటన్నింటినీ ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Crispy Pesarattu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పెసరట్టు వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసి అంతా అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్ మరీ వేడిగా ఉండకుండా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుని తుడిచేయాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పెసరట్టులా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Crispy Pesarattu Recipe
పెసరట్టు (ETV Bharat)
  • అనంతరం దానిపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్, కొత్తిమీర, మిర్చి తరుగును కొద్దిగా పెసరట్టు మొత్తం చల్లినట్టు వేసుకోవాలి. అలాగే, కాస్త నూనె వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పెసరట్టు" ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక దీన్ని అల్లం చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది!

