బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసే "పెసరట్టు" - హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీగా, సూపర్ టేస్టీగా!
- 'పెసరట్టు' వేసుకునే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - పిండి ఇలా కలిపి వేయండి
Published : November 13, 2025 at 10:44 AM IST
Crispy Pesarattu Recipe in Telugu : మార్నింగ్ టిఫెన్స్లో దోశ మాదిరిగానే పెసరట్టుకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు ఇంట్లో పెసరట్టు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. కానీ, హోటల్లో చేసే విధంగా క్రిస్పీగా, రుచికరంగా రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఇలా పిండి కలిపి "పెసరట్టు" వేసుకోండి.
ఇవి కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో మంచి టేస్ట్తో పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. మరి, ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ క్రిస్పీ పెసరట్టు ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసర్లు - రెండు కప్పులు
- శనగపప్పు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- బియ్యం - అరకప్పు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా
పెసరట్టుపై వేసుకోవడానికి :
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
తయారీ విధానం :
- హోటల్ స్టైల్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పెసరట్టు రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసర్లు, బియ్యం, శనగపప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదు నుంచి ఆరు గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పెసరట్టు చేసుకుంటున్నట్లయితే రాత్రి పడుకునే ముందుగా పెసర్లు-బియ్యం మిశ్రమాన్ని నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ పెసర్ల మిశ్రమం బాగా నానిన తర్వాత నీళ్లు వడకట్టి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ దోశ పిండి కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- తర్వాత పెసరట్టుపై వేసుకోవడానికి ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న వాటన్నింటినీ ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని అన్నీ కలిసేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పెసరట్టు వేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసి అంతా అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్ మరీ వేడిగా ఉండకుండా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుని తుడిచేయాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పెసరట్టులా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం దానిపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్, కొత్తిమీర, మిర్చి తరుగును కొద్దిగా పెసరట్టు మొత్తం చల్లినట్టు వేసుకోవాలి. అలాగే, కాస్త నూనె వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పెసరట్టు" ఇంట్లోనే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఇక దీన్ని అల్లం చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది!
