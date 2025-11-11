ETV Bharat / offbeat

బెండకాయతో కరకరలాడే "పకోడీ" - నూనె పీల్చదు, టేస్ట్ అదుర్స్!

బెండకాయ నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినే 'స్నాక్' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Crispy Bendakaya Pakodi Recipe
Crispy Bendakaya Pakodi Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Bendakaya Pakodi Recipe : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో బెండకాయ ఒకటి. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లలతో పాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ బంకగా, సప్పగా ఉంటుందని బెండకాయను తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి కర్రీలు కాకుండా ఈ పద్ధతిలో కరకరలాడే "పకోడీ" చేసి పెట్టండి. క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. అలాగే, ఈ పకోడీని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, నోరూరించే ఈ బెండకాయ పకోడీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Crispy Bendakaya Pakodi
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర కేజీ - బెండకాయలు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • అర కప్పు - శనగపిండి
  • అర స్పూన్ - డ్రై జింజర్ పౌడర్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - నిమ్మరసం
  • మూడు చెంచాలు - కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక స్పూన్ - కారం
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

మరమరాలతో కరకరలాడే "గారెలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Crispy Bendakaya Pakodi
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ముందు, చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేయాలి.
  • ఆపై వాటిని తడి లేకుండా తుడిచి అర అంగుళం నుంచి అంగుళం పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు పకోడీకి కావాల్సిన పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి, కారం, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, డ్రై జింజర్ పౌడర్ వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Crispy Bendakaya Pakodi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని పకోడీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త చిక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ పిండిలో ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించిన బెండకాయ ముక్కలు వేసి మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని చేతిలోకి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న ఆయిల్​లో పకోడీలా లేదా గుండ్రంటి ఉండల్లా వేసుకోవాలి.
Crispy Bendakaya Pakodi
పల్లీలు (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడాని సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ క్రిస్రీగా, ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పకోడీ మంచిగా వేగిన తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అందులో నూనెలో వేయించిన పల్లీలు జతచేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, బెండకాయలతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే "పకోడీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

పాలతో "రవ్వ కట్​లెట్స్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు తినేస్తారు!

రాగి పిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

TAGGED:

CRISPY PAKODA RECIPE
SNACK RECIPES IN TELUGU
BHINDI PAKODA RECIPE
కరకరలాడే బెండకాయ పకోడీ
CRISPY BENDAKAYA PAKODI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.