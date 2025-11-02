ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "చికెన్ పాప్​కార్న్" - ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోండిలా!

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'చికెన్ పాప్​కార్న్' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Chicken Popcorn
Chicken Popcorn (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 5:22 PM IST

Simple Process to Make Chicken Popcorn : ఈవెనింగ్ టైమ్​ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ టేస్టీ స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అందులోనూ నాన్​వెజ్​తో చేసినవైతే లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. అందుకే, మీకోసం ఇప్పుడు అలాంటిదే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ పాప్​కార్న్". ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి బాగా నచ్చుతుంది. రెస్టారెంట్ రుచికి ఏమాత్రం తీసుపోకుండా పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ నూనె కూడా పట్టదు! బిగినర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ హోం మేడ్ చికెన్ పాప్​కార్న్ స్నాక్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Popcorn
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్ చికెన్ - అరకేజీ
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
  • గుడ్లు - రెండు(తెల్లసొన చాలు)
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
  • బ్రెడ్‌క్రంబ్స్‌ - కప్పున్నర
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Chicken Popcorn
కార్న్​ఫ్లోర్ (Getty Images)

సీజనింగ్‌ కోసం :

  • వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ - ఒకటిన్నర చెంచా
  • మిరియాలపొడి - అరచెంచా
  • కారం - ఒకటిన్నర చెంచా
  • గరంమసాలా - అరచెంచా
  • పెరుగు - రెండు చెంచాలు

Chicken Popcorn
మిరియాలపొడి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ నాన్​వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బోన్​లెస్ చికెన్​ను తీసుకుని చిన్న క్యూబ్స్ మాదిరిగా ఒకే సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలను శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత కడిగిన చికెన్ ముక్కలను వాటర్ లేకుండా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో సీజనింగ్ కోసం చెప్పిన వెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, పెరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
Chicken Popcorn
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ గిన్నెను గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి. ఆలోపు ఒక గిన్నెలో ఎగ్స్ బ్రేక్​ చేసి గుడ్డు తెల్లసొనను వేరు చేసి తీసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో కార్న్​ఫ్లోర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, మరో ప్లేట్​లో బ్రెడ్​క్రంబ్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగేలోపు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన చికెన్ ముక్కలను బయటకు తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తెల్లసొనలో ముంచి ఆ తర్వాత కార్న్​ఫ్లోర్​ పొడిలో దొర్లించాలి.
  • చికెన్ ముక్కలకు కార్న్​ఫ్లోర్ మంచిగా పట్టేలా అద్దిన తర్వాత ప్లేట్​లో ఉన్న బ్రెడ్​పొడిలో దొర్లించుకోవాలి.
Chicken Popcorn Recipe
గుడ్డు (Getty Images)
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి బ్రెడ్​పొడిలో దొర్లించిన చికెన్ ముక్కలను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్ని వైపులా క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండి కరకరలాడే "చికెన్ పాప్​కార్న్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు కూడా పిల్లలకు రెగ్యులర్ చేసి పెట్టేవి కాకుండా ఓసారిలా చికెన్ పాప్​కార్న్ చేసి ఇవ్వండి. పిల్లలే కాదు పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

