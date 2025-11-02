పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "చికెన్ పాప్కార్న్" - ఇంట్లోనే సులభంగా చేసుకోండిలా!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'చికెన్ పాప్కార్న్' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : November 2, 2025 at 5:22 PM IST
Simple Process to Make Chicken Popcorn : ఈవెనింగ్ టైమ్ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ టేస్టీ స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అందులోనూ నాన్వెజ్తో చేసినవైతే లొట్టలేసుకుంటూ మరీ తింటారు. అందుకే, మీకోసం ఇప్పుడు అలాంటిదే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ పాప్కార్న్". ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి బాగా నచ్చుతుంది. రెస్టారెంట్ రుచికి ఏమాత్రం తీసుపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ నూనె కూడా పట్టదు! బిగినర్స్ కూడా ఈ రెసిపీని ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ హోం మేడ్ చికెన్ పాప్కార్న్ స్నాక్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోన్లెస్ చికెన్ - అరకేజీ
- కార్న్ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
- గుడ్లు - రెండు(తెల్లసొన చాలు)
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
- బ్రెడ్క్రంబ్స్ - కప్పున్నర
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
సీజనింగ్ కోసం :
- వెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర చెంచా
- మిరియాలపొడి - అరచెంచా
- కారం - ఒకటిన్నర చెంచా
- గరంమసాలా - అరచెంచా
- పెరుగు - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ను తీసుకుని చిన్న క్యూబ్స్ మాదిరిగా ఒకే సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై కట్ చేసుకున్న ముక్కలను శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత కడిగిన చికెన్ ముక్కలను వాటర్ లేకుండా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో సీజనింగ్ కోసం చెప్పిన వెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాలపొడి, రుచికి తగినంత కారం, గరంమసాలా, పెరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను గంటపాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఆలోపు ఒక గిన్నెలో ఎగ్స్ బ్రేక్ చేసి గుడ్డు తెల్లసొనను వేరు చేసి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక ప్లేట్లో కార్న్ఫ్లోర్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా, మరో ప్లేట్లో బ్రెడ్క్రంబ్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన చికెన్ ముక్కలను బయటకు తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తెల్లసొనలో ముంచి ఆ తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ పొడిలో దొర్లించాలి.
- చికెన్ ముక్కలకు కార్న్ఫ్లోర్ మంచిగా పట్టేలా అద్దిన తర్వాత ప్లేట్లో ఉన్న బ్రెడ్పొడిలో దొర్లించుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి బ్రెడ్పొడిలో దొర్లించిన చికెన్ ముక్కలను పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో అన్ని వైపులా క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండి కరకరలాడే "చికెన్ పాప్కార్న్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు కూడా పిల్లలకు రెగ్యులర్ చేసి పెట్టేవి కాకుండా ఓసారిలా చికెన్ పాప్కార్న్ చేసి ఇవ్వండి. పిల్లలే కాదు పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
