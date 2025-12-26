ETV Bharat / offbeat

సింపుల్​గా అయిపోయే "చిక్కుడుకాయ వేపుడు" - పోషకాలు పోకుండా రుచి అద్దిరిపోతుంది!

పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "చిక్కుడుకాయ కర్రీ" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Simple Process to Make Chikkudukaya Fry : ఈ సీజన్​లో విరివిగా లభించే కూరగాయల్లో 'చిక్కుడుకాయలు' ఒకటి. పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉండే వీటిని సరిగ్గా వండాలే కానీ రుచి అద్దిరిపోతుంది. అయితే, చిక్కుడుకాయలతో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో వెరైటీలో వేపుడు, కర్రీ వండుతుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా వండినా అనుకున్నంత టేస్ట్ రాదు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ ​పద్ధతిలో "చిక్కుడుకాయ వేపుడు" చేసి చూడండి. పోషకాలేమి పోకుండా భలే కమ్మగా కుదురుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో పెద్దలే కాదు పిల్లలూ కమ్మగా ఉందంటూ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టైల్​లో చాలా సింపుల్​గా, రుచికరంగా చిక్కుడుకాయ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చిక్కుడుకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకిలో - చిక్కుడుకాయలు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • అర కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • రెండు టీస్పూన్లు - జీలకర్ర
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • రెండు టీస్పూన్లు - శనగపప్పు
  • రెండు టీస్పూన్లు - మినప్పప్పు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు

Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడుకాయల్ని తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిల్లో పురుగులు చెక్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి. లేదంటే చాకుతో మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం చిక్కుడుకాయ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో ఒక కప్పు నీళ్లు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చిక్కుడుకాయ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక స్పెషల్ మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఒక టీస్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగా, పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇక్కడ మసాలా పొడి తయారీకి మీరు కొబ్బరి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో పల్లీలు లేదా పుట్నాలను తీసుకుని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)
  • చిక్కుడుకాయ ముక్కలు సగం వరకు ఉడికాక మూత తీసి అందులోని వాటర్ దగ్గర పడేంత వరకు మూడ్నాలుగు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇలా ఉడికించుకోవడం ద్వారా చిక్కుడుకాయ ముక్కలు ఆ వాటర్​ని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. దాంతో వాటర్ వంపేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. పోషకాలు బయటకు పోవని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • చిక్కుడుముక్కల్లోని వాటర్ మొత్తం ఇగిరిపోయేలా కలుపుతూ ఉడికించుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • పోపు దినుసులు లైట్​గా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి దోరగా వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అర టీస్పూన్ పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూత పెట్టి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాలు నూనెలో మగ్గనివ్వాలి.
Chikkudukaya Fry
Chikkudukaya Fry (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై మూత పెట్టి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మగా ఉండే "చిక్కుడుకాయ వేపుడు" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఒకవేళ ఈ కర్రీని మీరు తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే చిక్కుడుకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు తగ్గట్లుగా తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

