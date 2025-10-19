పచ్చి ఆలూతో పది నిమిషాల్లోనే పసందైన "స్నాక్" - పిల్లలు బయట చిరుతిళ్ల జోలికి పోరు!

ETV Bharat / offbeat

Simple Potato Snack Recipe
Simple Potato Snack Recipe (ETV Bharat)
Simple Potato Snack Recipe : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే తినడానికి వేడివేడిగా ఏమైనా స్నాక్ ఉన్నాయా అని అడుగుతుంటారు. అప్పుడు ఎక్కువ మంది చేసి పెట్టే వాటిలో పునుగులు, పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, గారెలు వంటివి ఉంటాయి. అవి మాత్రమే కాకుండా పచ్చి బంగాళదుంపతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ "స్నాక్" రెసిపీ ఉంది. బియ్యప్పిండి, ఆలూ కలయికలో ఈ స్నాక్ చాలా తక్కువ టైమ్​లోనే అంటే కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది. ఇవి రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్​తో కరకరలాడుతూ భలే ఉంటాయి. ఇంట్లోనే ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు బయట ఫుడ్ కూడా అడగరు. నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, పచ్చి బంగాళదుంపతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Simple Potato Snack Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • ఆలుగడ్డలు - 6(చిన్న సైజ్​వి)
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
  • వాము - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • నువ్వులు - ఒకటీస్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Simple Potato Snack Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బంగాళదుంపలను ఉడికించకుండానే పీలర్​తో పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గిన్నెలోకి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను నిలువుగా, సన్నని చీలికలు కట్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న సన్నని బంగాళదుంప తురుము, ఉల్లిపాయ చీలికలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కరివేపాకు తరుగు వేసుకోవాలి.
Simple Potato Snack Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, వాము, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, తెల్ల నువ్వులు, బైండింగ్ కోసం బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా చేతితో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపేటప్పుడు పిండి మిశ్రమం ఎక్కువ మెత్తగా అయినట్లు అనిపిస్తే కొద్దిగా బియ్యప్పిండి వేసి కలుపుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు తీసుకునే బంగాళదుంపల క్వాంటిటీని బట్టి పిండి ఎక్కువ లేదా తక్కువ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది.
  • ఈ రెసిపీకి పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది సెమీ సాఫ్ట్​గా, కాస్త గట్టి ముద్దలానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
Simple Potato Snack Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్ లేదా గారెలు ఇలా మీకు నచ్చిన షేప్​లో చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పచ్చి ఆలూతో కరకరలాడే టేస్టీ "స్నాక్" పదే పది నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
Simple Potato Snack Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

