సింపుల్ పద్ధతిలో "పల్లీ చట్నీ" - హోటల్ టేస్ట్లో అద్దిరిపోవాల్సిందే!
- పల్లీ చట్నీ చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : November 3, 2025 at 4:30 PM IST
Simple Palli Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి రుచికరమైన ఉండాల్సిందే. అప్పుడే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు తృప్తిగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో 'పల్లీ చట్నీ' మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అయితే, ఈ చట్నీని ఎంత బాగా చేసినా కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా రాదు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "పల్లీ చట్నీ" చేసుకుని చూడండి. అచ్చం హోటల్ లో చేసే దానిలా భలే కమ్మగా వస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ కొలతలతో సూపర్ టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రోజూ ఒకే టేస్ట్తో బ్రేక్ఫాస్ట్ చట్నీ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. మరి, హోటల్ స్టైల్లో వావ్ అనించే ఈ చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 10 (రుచికి తగినన్ని)
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పల్లీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో పల్లీలను మీడియం ఫ్లేమ్లో గరిటెతో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు 70శాతం వరకు వేగాక అందులో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- తర్వాత ధనియాలను కూడా యాడ్ చేసుకుని అన్నింటినీ మరికాసేపు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయ్యాక పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి వేగాక కరివేపాకును జత చేసి మొత్తాన్ని బాగా వేయించి మరో ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన చల్లార్చుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిన్న అల్లంముక్క, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- ఆపై అవసరాన్ని బట్టి తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- పోపుదినుసులు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పచ్చిమిర్చి వేయించుకున్న కడాయినే ఉంచి అందులో మిగిలిన నూనెనే వేడి చేయాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా కాగాక పోపుదినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి పోపును బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో కమ్మ కమ్మగా ఉండే "పల్లీ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
