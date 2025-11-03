ETV Bharat / offbeat

సింపుల్ పద్ధతిలో "పల్లీ చట్నీ" - హోటల్ టేస్ట్​లో అద్దిరిపోవాల్సిందే!

- పల్లీ చట్నీ చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Palli Chutney Recipe
Palli Chutney Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Simple Palli Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా ఏ టిఫెన్ చేసుకున్నా అందులోకి మంచి రుచికరమైన ఉండాల్సిందే. అప్పుడే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు తృప్తిగా తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో 'పల్లీ చట్నీ' మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అయితే, ఈ చట్నీని ఎంత బాగా చేసినా కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా రాదు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "పల్లీ చట్నీ" చేసుకుని చూడండి. అచ్చం హోటల్ లో చేసే దానిలా భలే కమ్మగా వస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మొదటి సారి చేసేవారైనా ఈ కొలతలతో సూపర్ టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రోజూ ఒకే టేస్ట్​తో బ్రేక్​ఫాస్ట్ చట్నీ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. మరి, హోటల్ స్టైల్​లో వావ్ అనించే ఈ చట్నీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Palli Chutney Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 10 (రుచికి తగినన్ని)
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా

ఇడ్లీలతో టేస్టీ "బర్గర్" - తయారీ చాలా సింపుల్! - పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటారు!

Palli Chutney Recipe
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పల్లీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో పల్లీలను మీడియం ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో కలుపుతూ చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు 70శాతం వరకు వేగాక అందులో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • తర్వాత ధనియాలను కూడా యాడ్ చేసుకుని అన్నింటినీ మరికాసేపు వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్​గా హీట్ అయ్యాక పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి.
Palli Chutney Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి వేగాక కరివేపాకును జత చేసి మొత్తాన్ని బాగా వేయించి మరో ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన చల్లార్చుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిన్న అల్లంముక్క, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అవసరాన్ని బట్టి తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Palli Chutney Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • పోపుదినుసులు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Palli Chutney Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పచ్చిమిర్చి వేయించుకున్న కడాయినే ఉంచి అందులో మిగిలిన నూనెనే వేడి చేయాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా కాగాక పోపుదినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి పోపును బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో కమ్మ కమ్మగా ఉండే "పల్లీ చట్నీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
Palli Chutney Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)

చుక్క నూనె లేకుండానే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పకోడీ" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

కుక్కర్​లో "పల్లీ చట్నీ" - పావుగంటలో రెడీ - పిల్లలతై ఇష్టంగా తినేస్తారు!

