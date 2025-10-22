ETV Bharat / offbeat

చింతపండు రసంతో "ఉల్లిపాయ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

- కూరగాయలు లేనప్పుడు కర్రీగా సూపర్ ఆప్షన్ - ఆనియన్స్​తో పావుగంటలోనే రెడీ!

Tasty Onion Curry Recipe
Tasty Onion Curry Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 1:26 PM IST

Tasty Onion Curry Recipe : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో సమయానికి కూరగాయలు ఏమీ ఉండవు. దాంతో అప్పటికప్పుడు ఏం కూర చేయాలని చాలా మంది ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో చాలా సింపుల్​గా ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఒక సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ ఉంది. ఆనియన్స్​తో అందరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే దానికంటే ఇది భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చాలా ఈజీ​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Tasty Onion Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • నూనె - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • మెంతుల పొడి - అరటీస్పూన్
  • పసుపు - ఒకటీస్పూన్
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(తగినంత)
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్రపొడి - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Tasty Onion Curry Recipe
చింతపండు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును శుభ్రంగా కడిగి తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది మంచిగా నానిన తర్వాత ఒక కప్పు పరిమాణంలో రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను తీసుకుని పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా వచ్చేటట్లు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఆనియన్స్ మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా రెండు మూడు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
Tasty Onion Curry Recipe
వెల్లుల్లిపాయలు
  • అనంతరం కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, మెంతుల పొడి వేసుకుని కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్​లో అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు బాగా వేగి కొద్దిగా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
Tasty Onion Curry Recipe
పోపుదినుసులు
  • ఆపై కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని అవన్నీ ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా కలిపి గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి అంత కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యి కాస్త చిక్కబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి వావ్ అనిపించే "ఉల్లిపాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరీ, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు.
Tasty Onion Curry Recipe
కొత్తిమీర

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ ఉల్లిపాయలను గ్రైండ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేనివారు వాటిని వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని కూడా ఈ కర్రీని చేసుకోవచ్చు.
  • మెంతి పొడి లేనివారు పోపు దినుసులు వేసుకునే టైమ్​లో కొద్దిగా మెంతులు వేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, ఈ రెసిపీలో చింతపండు రసాన్ని మీరు తినే పులుపును బట్టి చూసి వేసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.

