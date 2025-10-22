చింతపండు రసంతో "ఉల్లిపాయ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
- కూరగాయలు లేనప్పుడు కర్రీగా సూపర్ ఆప్షన్ - ఆనియన్స్తో పావుగంటలోనే రెడీ!
Published : October 22, 2025 at 1:26 PM IST
Tasty Onion Curry Recipe : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో సమయానికి కూరగాయలు ఏమీ ఉండవు. దాంతో అప్పటికప్పుడు ఏం కూర చేయాలని చాలా మంది ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి టైమ్లో చాలా సింపుల్గా ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఒక సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ ఉంది. ఆనియన్స్తో అందరూ రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానికంటే ఇది భలే కమ్మగా ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. పైగా, దీన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపుదినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మెంతుల పొడి - అరటీస్పూన్
- పసుపు - ఒకటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(తగినంత)
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్రపొడి - అరటీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
పిల్లలు 'చేపలు' తినట్లేదా? - ఇలా "ఫిష్ టిక్కా" చేయండి! - కమ్మగా తినేస్తారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును శుభ్రంగా కడిగి తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది మంచిగా నానిన తర్వాత ఒక కప్పు పరిమాణంలో రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను తీసుకుని పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా వచ్చేటట్లు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఆనియన్స్ మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా రెండు మూడు పల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది.
- అనంతరం కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, మెంతుల పొడి వేసుకుని కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో అన్నింటినీ బాగా వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు బాగా వేగి కొద్దిగా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని అవన్నీ ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా కలిపి గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి అంత కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి లో ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యి కాస్త చిక్కబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి వావ్ అనిపించే "ఉల్లిపాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరీ, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ ఉల్లిపాయలను గ్రైండ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేనివారు వాటిని వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని కూడా ఈ కర్రీని చేసుకోవచ్చు.
- మెంతి పొడి లేనివారు పోపు దినుసులు వేసుకునే టైమ్లో కొద్దిగా మెంతులు వేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, ఈ రెసిపీలో చింతపండు రసాన్ని మీరు తినే పులుపును బట్టి చూసి వేసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
పచ్చి మిర్చితో "ఉసిరికాయ నువ్వుల పచ్చడి" - చూస్తేనే నోరూరిపోద్ది! - మూడు నెలలు నిల్వ!
సొరకాయతో టేస్టీ టేస్టీ "ఊతప్పం"! - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోతుంది!