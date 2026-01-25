ETV Bharat / offbeat

"మటన్ కర్రీ" ఇలా చేశారంటే ఉడకలేదనే కంప్లయింట్ రాదు! - స్పైసీ గ్రేవీ కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!

ఘుమఘుమలాడే మటన్ కర్రీ - చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!

mutton_curry_recipe
mutton_curry_recipe (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 4:59 PM IST

MUTTON CURRY RECIPE : "ముక్క సరిగా ఉడకలేదు" అనేది మటన్ కర్రీలో ఎక్కువ మంది చేసే కంప్లయింట్! కానీ, కొత్తవారైనా సరే మటన్ కర్రీ చక్కగా, ఘుమఘుమలాడించొచ్చు. ఇలా, ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి. ముక్క మెత్తగా ఉంటుంది. చిక్కటి స్పైసీ గ్రేవీ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • తాజా మటన్ - అర కిలో
  • కారం - 1 స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 స్పూన్
  • గరం మసాలా - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వేరుశనగ నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
గ్రేవీ కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • గసగసాలు - 1 స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు
  • లవంగాలు -4
  • యాలకులు - 5
  • దాల్చిన చెక్క -2 ఇంచులు
  • ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
కర్రీ కోసం :

  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా లేత మటన్ తెచ్చుకుని మసాలా దినుసులు కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మటన్ ఓ గిన్నెలోకి వేసుకుని కారం, పుసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలాతో పాటు వేయించిన ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి, వేరుశనగ నూనె కూడా వేసుకుని బాగా ముక్కలకు పట్టించాలి. చేతితో కలిపితే ముక్కలకు మసాలా బాగా పట్టుకుంటుంది. ఇలా మసాలా కలిపిన మటన్ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీకు టైం ఉంటే ఓ రెండు గంటల పాటు ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలతో పాటుగా పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకుని దోరగా వేయించిన గసగసాలు, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, ఎండు కొబ్బరి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని వేరుశనగ నూనె వేసుకోవాలి. మటన్ కర్రీలోకి వేరుశనగ నూనె రుచిగా ఉంటుంది. దానికి బదులుగా మీకు నచ్చిన నూనె వాడుకోవచ్చు.
  • నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని వేపాలి. అడుగు పట్టకుండా నూనె బాగా తేలే వరకు వేయించాక మ్యారినేట్ చేసుకున్న మటన్ ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలపాలి. నూనెలో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టమోటాలను ప్యూరీ చేసుకుని కలిపి బాగా కలుపుతూ మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాక గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి కుక్కర్​ మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు విజిల్స్ ఇస్తే చాలు! అంతే ఆ తర్వాత ప్రైజర్ పోయాక మూత తీసుకుని కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు చల్లుకుని మరో 3 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! మెత్తటి మటన్ కర్రీ రెడీ.

