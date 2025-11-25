"చేపల పచ్చడి" పెట్టే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఎంతో టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!
- బిగినర్స్ కూడా సింపుల్గా రెడీ చేసుకునే 'ఫిష్ పచ్చడి' - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : November 25, 2025 at 9:48 AM IST
Chepala Pachadi Recipe : నాన్వెజ్ ఐటమ్స్తో కర్రీలు మాత్రమే కాదు అప్పుడప్పుడూ పచ్చళ్లను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ త్వరగా అయిపోతుందని చికెన్, మటన్ పచ్చళ్లను వివిధ వెరైటీల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, చేపల జోలికి మాత్రం వెళ్లరు. సరిగ్గా కుదరదనో, త్వరగా పాడువుతుందనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో చాలా మంది వాటితో పచ్చడి అనేసరికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ "చేపల పచ్చడి" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
ఈ పద్ధతిలో పెట్టారంటే చేప ముక్కకు ఉప్పు, కారం సరిగ్గా సరిపోయి పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ముక్క కూడా లోపల వరకు మంచిగా వేగి తింటుంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సింపుల్గా ఫిష్ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ రుచికరమైన చేపల పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - అరకేజీ
- పసుపు - ఒకటిన్నర చెంచా
- ఉప్పు - తగినంత
- నూనె - ఒక కప్పు
- నువ్వులనూనె - అర కప్పు
- మెంతులు - పావు చెంచా
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- మెంతిపిండి - పావుచెంచా
- కారం - పావు కప్పు
- వెనిగర్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ నాన్వెజ్ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ముళ్లులేని ఏదయినా ఒక రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిపీట లేదా కత్తితో కోయాలి.
- ఆపై కట్ చేసిన చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని వాటర్ పూర్తిగా తొలగిపోయేలా 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం వాటిని కాటన్ క్లాత్ మీద పలుచగా పరచి ఫ్యాన్ గాలి కింద 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చేప ముక్కలను రెండో వైపునకు తిప్పి మరికాసేపు ఆరనివ్వాలి.
- చేప ముక్కలు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో చెంచా పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి పావుగంట పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద లోతు తక్కువగా, వెడల్పుగా ఉండే కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి వేయించడానికి తగినంత మామూలు నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా హీటెక్కిన తర్వాత మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. పాన్కి సరిపడా వేసుకున్నాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చి, ఎర్రగా మారే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
- ఇక్కడ నువ్వుల నూనె లేనట్లయితే నార్మల్ ఆయిల్నే వాడుకోవచ్చు. కానీ, నువ్వుల నూనె వాడితే చేపల పచ్చడి మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- అవి వేగాక సన్నని అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మిగిలిన పసుపు, కారం, మరికొద్దిగా ఉప్పు, మెంతిపిండి వేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- చివరగా అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు, వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుని చేప ముక్కలకు కారం మిశ్రమం మంచిగా పట్టేవరకూ కలిపి.. ఐదు నిమిషాలయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకోవాలి.
- అది చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలిచొరబడని, తడిలేని సీసాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "చేపల పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఫిష్ పచ్చడి ట్రై చేయండి. భలే రుచిగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
