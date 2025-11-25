ETV Bharat / offbeat

"చేపల పచ్చడి" పెట్టే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఎంతో టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!

- బిగినర్స్ కూడా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకునే 'ఫిష్ పచ్చడి' - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Chepala Pachadi Recipe
Chepala Pachadi Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chepala Pachadi Recipe : నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​తో కర్రీలు మాత్రమే కాదు అప్పుడప్పుడూ పచ్చళ్లను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ త్వరగా అయిపోతుందని చికెన్, మటన్​ పచ్చళ్లను వివిధ వెరైటీల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, చేపల జోలికి మాత్రం వెళ్లరు. సరిగ్గా కుదరదనో, త్వరగా పాడువుతుందనో, ఇంకేదైనా కారణం చేతనో చాలా మంది వాటితో పచ్చడి అనేసరికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ "చేపల పచ్చడి" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

ఈ పద్ధతిలో పెట్టారంటే చేప ముక్కకు ఉప్పు, కారం సరిగ్గా సరిపోయి పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ముక్క కూడా లోపల వరకు మంచిగా వేగి తింటుంటే భలే కమ్మగా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సింపుల్​గా ఫిష్ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ రుచికరమైన చేపల పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Chepala Pachadi Recipe
చేప ముక్కలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - అరకేజీ
  • పసుపు - ఒకటిన్నర చెంచా
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నూనె - ఒక కప్పు
  • నువ్వులనూనె - అర కప్పు
  • మెంతులు - పావు చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • మెంతిపిండి - పావుచెంచా
  • కారం - పావు కప్పు
  • వెనిగర్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

ఫిష్ ప్రియులకోసం - అద్దిరిపోయే "నెల్లూరు చేపల పులుసు"!

Chepala Pachadi Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ నాన్​వెజ్ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా ముళ్లులేని ఏదయినా ఒక రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిపీట లేదా కత్తితో కోయాలి.
  • ఆపై కట్ చేసిన చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకుని వాటర్ పూర్తిగా తొలగిపోయేలా 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం వాటిని కాటన్ క్లాత్ మీద పలుచగా పరచి ఫ్యాన్ గాలి కింద 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చేప ముక్కలను రెండో వైపునకు తిప్పి మరికాసేపు ఆరనివ్వాలి.
Chepala Pachadi Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • చేప ముక్కలు పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో చెంచా పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి పావుగంట పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద లోతు తక్కువగా, వెడల్పుగా ఉండే కడాయి లేదా పాన్ పెట్టి వేయించడానికి తగినంత మామూలు నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా హీటెక్కిన తర్వాత మారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. పాన్​కి సరిపడా వేసుకున్నాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చి, ఎర్రగా మారే​ వరకు ఫ్రై చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Chepala Pachadi Recipe
మెంతులు (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మెంతులు వేసి వేయించాలి.
  • ఇక్కడ నువ్వుల నూనె లేనట్లయితే నార్మల్​ ఆయిల్​నే వాడుకోవచ్చు. కానీ, నువ్వుల నూనె వాడితే చేపల పచ్చడి మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • అవి వేగాక సన్నని అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత మిగిలిన పసుపు, కారం, మరికొద్దిగా ఉప్పు, మెంతిపిండి వేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • చివరగా అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలు, వెనిగర్‌ కూడా యాడ్ చేసుకుని చేప ముక్కలకు కారం మిశ్రమం మంచిగా పట్టేవరకూ కలిపి.. ఐదు నిమిషాలయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకోవాలి.
Chepala Pachadi Recipe
కారం (Getty Images)
  • అది చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాలిచొరబడని, తడిలేని సీసాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "చేపల పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఫిష్ పచ్చడి ట్రై చేయండి. భలే రుచిగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

మిగిలిన అన్నంతో కరకరలాడే "పునుగులు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

కార్తిక మాసం ముగిసింది - ఈ పంజాబీ స్టైల్ మటన్ కర్రీని ఓ పట్టు పట్టండి

TAGGED:

CHEPALA PACHADI PREPARATION
CHEPALA PACHADI THAYARI VIDHANAM
HOME MADE FISH PICKLE
చేపల పచ్చడి తయారీ విధానం
FISH PICKLE MAKING PROCESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.