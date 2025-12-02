నోటికి కమ్మగా ఉండే "మెంతికూర ఉల్లి కారం" - చేదు ఉండదు, నాలుగైదు రోజులు నిల్వ!
మెంతికూర, ఉల్లిపాయ కాంబోలో సూపర్ రెసిపీ - వేడి వేడి అన్నంలో తింటే అద్దిరిపోవాల్సిందే!
Published : December 2, 2025 at 2:32 PM IST
Menthikura Ulli Karam Recipe in Telugu : ఆకుకూరలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, చాలా మంది తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర తిన్నట్లు మెంతికూరను తినడానికి ఇష్టపడరు. కాస్త చేదుగా ఉంటుందనే భావనతో పక్కనపెట్టేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, మెంతికూరతో నోరూరించే "ఉల్లి కారం". చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి ఇలా "మెంతికూర ఉల్లి కారం" చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ రెసిపీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకున్నా నాలుగైదు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర - మూడు కట్టలు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు(తగినన్ని)
- నూనె - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - మూడు(మీడియం సైజ్వి)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- శనగపప్పు - పావు చెంచా
- మినప్పప్పు - పావు చెంచా
- జీలకర్ర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఒక పొడి క్లాత్పై పలుచగా పరచి తడిపోయేలా కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- "మెంతికూరను ఆరబెట్టే" ఈ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా కర్రీ ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగా వస్తుంది. అలాగే, చేదు కూడా అనిపించదు.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి బాగా వేగాక వాటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే నూనెలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో ఉన్న ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఉల్లిపాయలను వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక రెండు ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో ఆరబెట్టుకున్న మెంతికూరను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో పచ్చివాసన పోయేంతవరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- మెంతికూర మిశ్రమం మంచిగా మగ్గాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని అంతా మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి కలియతిప్పుతూ బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం కాస్త రంగు మారి, లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "మెంతికూర ఉల్లి కారం" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఒకసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
