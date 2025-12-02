నోటికి కమ్మగా ఉండే "మెంతికూర ఉల్లి కారం" - చేదు ఉండదు, నాలుగైదు రోజులు నిల్వ!

ETV Bharat / offbeat

Menthikura Ulli Karam Recipe
Menthikura Ulli Karam Recipe (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 2:32 PM IST

Menthikura Ulli Karam Recipe in Telugu : ఆకుకూరలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, చాలా మంది తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర తిన్నట్లు మెంతికూరను తినడానికి ఇష్టపడరు. కాస్త చేదుగా ఉంటుందనే భావనతో పక్కనపెట్టేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, మెంతికూరతో నోరూరించే "ఉల్లి కారం". చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి ఇలా "మెంతికూర ఉల్లి కారం" చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ రెసిపీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇది ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టకున్నా నాలుగైదు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Menthikura Ulli Karam Recipe
మెంతికూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మెంతికూర - మూడు కట్టలు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు(తగినన్ని)
  • నూనె - తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - మూడు(మీడియం సైజ్​వి)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • శనగపప్పు - పావు చెంచా
  • మినప్పప్పు - పావు చెంచా
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

Menthikura Ulli Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఒక పొడి క్లాత్​పై పలుచగా పరచి తడిపోయేలా కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • "మెంతికూరను ఆరబెట్టే" ఈ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా కర్రీ ముద్దలా రాకుండా పొడిపొడిగా వస్తుంది. అలాగే, చేదు కూడా అనిపించదు.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
Menthikura Ulli Karam Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి బాగా వేగాక వాటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే నూనెలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​లో ఉన్న ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న ఉల్లిపాయలను వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.

Menthikura Ulli Karam Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక రెండు ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పోపు మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో ఆరబెట్టుకున్న మెంతికూరను వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో పచ్చివాసన పోయేంతవరకు బాగా మగ్గించుకోవాలి.
  • మెంతికూర మిశ్రమం మంచిగా మగ్గాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని అంతా మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి కలియతిప్పుతూ బాగా కలపాలి.
Menthikura Ulli Karam Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం కాస్త రంగు మారి, లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "మెంతికూర ఉల్లి కారం" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఒకసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

