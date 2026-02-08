ETV Bharat / offbeat

అదిరే టేస్ట్​కి కేరాఫ్ ఈ "గోంగూర మటన్" - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!

- ఆంధ్ర స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే "గోంగూర మటన్" - ఇలా వండారంటే ముక్క మిగలదు!

Simple Method to Make Gongura Mutton Curry
Simple Method to Make Gongura Mutton Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Simple Method to Make Gongura Mutton Curry : నాన్​వెజ్ ప్రియుల్లో మటన్​కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అయితే, దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో వండుతుంటారు. కొన్నిసార్లు ఎంతబాగా వండినా ముక్క ఉడకపోవడమో, అంత రుచికరంగా రాకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ సండే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "గోంగూర మటన్".

ఇది స్పైసీ స్పైసీగా, పుల్లగా, కారంగా ఉండి అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా ఎందులోకైనా నెక్ట్స్ లెవల్​ టేస్ట్​నిస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒక మంచి రెసిపీని తిన్నామనే ఫీలింగ్​ని పొందుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా తీసుకోదు. మరి, ఈ ఆంధ్ర స్టైల్ అద్దిరిపోయే మటన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - కిలో
  • నూనె - తగినంత
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (పెద్ద సైజ్​వి)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • గోంగూర ఆకులు - అరకిలో
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు

మసాలా పొడి కోసం :

  • ధనియాలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - నాలుగించుల ముక్క
  • లవంగాలు - పది
  • మిరియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెసిపీలోకి ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పౌడర్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు అందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసి అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, మటన్​ను మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో అర కప్పు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కరివేపాకు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మటన్​ను వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులో రెండు నుంచి రెండున్నర లీటర్ల వరకు నీళ్లు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నీరంతా ఇగిరిపోయి మటన్ మెత్తగా ఉడికేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం గంట నుంచి గంటంపావు టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • అంత టైమ్ లేదు అనుకునేవారు కుక్కర్​లో ఒకటిన్నర లీటర్ల వాటర్ పోసి నాలుగైదు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నా సరిపోతుంది.
  • మటన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా గోంగూరను అరకిలో పరిమాణంలో కాడలు లేకుండా గోంగూర ఆకులను తుంచుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మటన్ సాఫ్ట్​గా ఉడికి కాస్త ఎసరు ఉన్నాక అందులో మరో అర కప్పు నూనె వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి కూడా వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక దింపే ముందు నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కలిపి దింపేసుకుంచే చాలు.
  • అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర మటన్" అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా నోరూరించే "గోంగూర మటన్" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ముక్క మిగల్చకుండా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

