అదిరే టేస్ట్కి కేరాఫ్ ఈ "గోంగూర మటన్" - ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి!
- ఆంధ్ర స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "గోంగూర మటన్" - ఇలా వండారంటే ముక్క మిగలదు!
Published : February 8, 2026 at 10:43 AM IST
Simple Method to Make Gongura Mutton Curry : నాన్వెజ్ ప్రియుల్లో మటన్కు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అయితే, దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో వండుతుంటారు. కొన్నిసార్లు ఎంతబాగా వండినా ముక్క ఉడకపోవడమో, అంత రుచికరంగా రాకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే ఈ సండే ఒక అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "గోంగూర మటన్".
ఇది స్పైసీ స్పైసీగా, పుల్లగా, కారంగా ఉండి అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ ఇలా ఎందులోకైనా నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్నిస్తుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఒక మంచి రెసిపీని తిన్నామనే ఫీలింగ్ని పొందుతారు. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా తీసుకోదు. మరి, ఈ ఆంధ్ర స్టైల్ అద్దిరిపోయే మటన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - కిలో
- నూనె - తగినంత
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (పెద్ద సైజ్వి)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- గోంగూర ఆకులు - అరకిలో
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
మసాలా పొడి కోసం :
- ధనియాలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - నాలుగించుల ముక్క
- లవంగాలు - పది
- మిరియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - పది
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెసిపీలోకి ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పౌడర్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు అందులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసి అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, మటన్ను మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో అర కప్పు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కరివేపాకు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆపై శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ను వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. అనంతరం అందులో రెండు నుంచి రెండున్నర లీటర్ల వరకు నీళ్లు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని బాగా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నీరంతా ఇగిరిపోయి మటన్ మెత్తగా ఉడికేవరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం గంట నుంచి గంటంపావు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- అంత టైమ్ లేదు అనుకునేవారు కుక్కర్లో ఒకటిన్నర లీటర్ల వాటర్ పోసి నాలుగైదు విజిల్స్ పాటు ఉడికించుకున్నా సరిపోతుంది.
- మటన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా గోంగూరను అరకిలో పరిమాణంలో కాడలు లేకుండా గోంగూర ఆకులను తుంచుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మటన్ సాఫ్ట్గా ఉడికి కాస్త ఎసరు ఉన్నాక అందులో మరో అర కప్పు నూనె వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి కూడా వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నూనె పైకి తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక దింపే ముందు నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి కలిపి దింపేసుకుంచే చాలు.
- అంతే, ఆంధ్ర స్టైల్లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర మటన్" అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సండే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా నోరూరించే "గోంగూర మటన్" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ముక్క మిగల్చకుండా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
