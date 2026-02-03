హోమ్ మేడ్ "క్యారెట్ స్వీట్" - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
స్వీట్ షాప్ స్టైలే స్వీట్ - క్యారెట్తో ఇలా చేశారంటే ఎంతో బాగుంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 10:34 AM IST
Carrot Burfi Recipe in Telugu : మార్కెట్లో క్యారెట్లు మంచివి దొరికినపుడు ఒక అర కేజీ తెచ్చుకుని ఇలాంటి హోమ్ మేడ్ స్వీట్ ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా, స్వీట్ షాపులో కొన్నట్లుగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రెడ్ క్యారెట్ కూడా దొరుకుతోంది. ఇవి తక్కువ రేటులో ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. ఇలాంటి క్యారెట్తో ఈ స్వీట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.
గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ - అర కేజీ
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- పాలు - అర లీటర్
- బాదం - 10
- జీడిపప్పు - 15
- ఎండు కొబ్బరి - పావు కప్పు
- బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
- చక్కెర -పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- అర కేజీ క్యారెట్ తెచ్చుకుని శుభ్రం చేసి పొట్టు తీసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలను మిక్సీలో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా క్యారెట్ ముక్కలను గ్రైండ్ చేశాక స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులో తురుముకున్న క్యారెట్ పొడి వేసుకుని ఐదారు నిమిషాలు మీడియం ప్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర లీటర్ పచ్చి పాలు లేదా వేడి చేసి చల్లార్చిన పాలు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇపుడు పాలల్లోనే క్యారెట్ తురుమును ఉడికించుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీలోకి బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు, ఎండు కొబ్బరి తీసుకుని పొడిలా, వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు పాలల్లో క్యారెట్ ఉడికిపోయి నెయ్యి పైకి తేలుతున్నపుడు గ్రైండ్ చేసిన బాదం, జీడిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు ఈ మిశ్రమం దగ్గర పడగానే ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకుని కలపాలి. పావు కప్పు చక్కెర కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. పూర్తిగా చక్కెర లేదా పూర్తిగా బెల్లంతో కూడా ట్రై చేయొచ్చు కానీ రెండూ వాడటం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. ఇపుడు మూత పెట్టుకుని సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అడుగు పట్టకుండా, మాడిపోకుండా కలుపుతూ ఉడికించాలి. మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతూ ఉడికిస్తూ స్వీట్ ప్యాన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకుని ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, నెయ్యి వేసి ఉడికించాలి.
- దగ్గర పడిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని ఓ ప్లేట్లో నెయ్యి రాసుకుని స్వీట్ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని చల్లారిన తర్వాత నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. కట్ చేయడానికి ముందు డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు ఉంటే చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
చూస్తేనే నోరూరిపోయే "కాకినాడ గొట్టం కాజాలు" - ఇక స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ఖుష్!
స్వీట్ షాప్ స్టైల్ "బాదం బర్ఫీ" - నోట్లో వేసుకోగానే మీగడలా కరిగిపోతుంది!