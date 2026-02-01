ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!

- ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" - కుక్కర్​లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Boiled Egg Curry in Cooker
Boiled Egg Curry in Cooker (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 12:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Boiled Egg Curry in Cooker : "కోడిగుడ్డు" మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. దీనితో ఎలాంటి కర్రీలు చేసినా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎగ్ రెసిపీలను భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఫ్రిడ్జ్​లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే చాలు ఠక్కున అయిపోతుందని ఎగ్ బుర్జీ, ఆమ్లెట్ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అదే, బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ విషయానికొస్తే కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి ఎగ్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పులుసు". ఇది కమ్మని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. లంచ్ బాక్స్​లోకి ఈ కర్రీని చాలా క్విక్​ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, కుక్కర్​లో సింపుల్​గా ఈ ఘుమఘుమలాడే ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Egg Curry in Cooker
గుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - తగినంత
  • కోడిగుడ్లు - మూడు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
  • టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
  • జీలకర్రపొడి - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • శనగపిండి - అర టేబుల్​స్పూన్
  • చింతపండు రసం - పావు కప్పులో సగం
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

నోరూరించే కేరళ స్పెషల్ "రొయ్యల కర్రీ" - ఆ రుచికి వహ్వా అనాల్సిందే!

Egg Curry in Cooker
మసాలా ది (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్​ గిన్నెలో ఎగ్స్ తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్​ మొత్తం పోయాక మూత తీసి బాయిల్ అయిన ఎగ్స్​ను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Egg Curry in Cooker
శనగపిండి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే కుక్కర్​ను ఒకసారి కడిగి స్టవ్ పై ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, కాస్త కారం, పసుపు వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో పొట్టు తీసి గాట్లు పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్​ను వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. గుడ్లు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Egg Curry in Cooker
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • అనంతరం అదే కుక్కర్​లో కర్రీ తయారీకి ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాస్త మగ్గేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గాక తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని మరో నిమిషం పాటు పచ్చివాసన పోయేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆపై సన్నని టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Egg Curry in Cooker
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, శనగపిండి వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా లో ఫ్లేమ్​లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్​ను వేసి వాటికి ఉప్పు కారం పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత కుక్కర్​పై నార్మల్​ మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
Egg Curry in Cooker
జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చింతపండు రసం, గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం రబ్బర్, విజిల్​తో కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఒక విజిల్ వచ్చాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి.
  • గ్రేవీ కాస్త పలుచని కన్సిస్టెన్సీలో ఉండగానే చివరగా కొద్దిగా గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు నోరూరించే కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ట్రై చేయండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది.
Egg Curry in Cooker
చింతపండు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో కాస్త శనగపిండి వేసుకోవడం ద్వారా కర్రీకి మంచి గ్రేవీ వచ్చి, రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది.
  • ఒకవేళ మీరు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో పల్లీల పొడి, జీడిపప్పుల పొడి అయినా వేసుకోవచ్చు.
  • ఇక్కడ చింతపండు రసాన్ని మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

తమిళనాడు స్పెషల్ టేస్టీ "దొండకాయ కారం" - ఇంటిల్లిపాదికీ తెగ నచ్చేస్తుంది!

సండే స్పెషల్ "బోన్​లెస్​ ఫిష్​ దమ్​ బిర్యానీ" - ముక్క చెదరకుండా కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

TAGGED:

BOILED EGG CURRY RECIPE
EGG CURRY RECIPES
SIMPLE EGG PULUSU RECIPE
కుక్కర్​లో కమ్మని గుడ్డు కూర
EGG CURRY IN COOKER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.