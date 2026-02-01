కుక్కర్లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
- ఘుమఘుమలాడే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" - కుక్కర్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
Published : February 1, 2026 at 12:36 PM IST
Boiled Egg Curry in Cooker : "కోడిగుడ్డు" మంచి సంపూర్ణ పోషకాహారం. దీనితో ఎలాంటి కర్రీలు చేసినా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎగ్ రెసిపీలను భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో గుడ్లు ఉన్నాయంటే చాలు ఠక్కున అయిపోతుందని ఎగ్ బుర్జీ, ఆమ్లెట్ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అదే, బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ విషయానికొస్తే కాస్త టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్గా భావిస్తారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి ఎగ్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "కోడిగుడ్డు పులుసు". ఇది కమ్మని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. లంచ్ బాక్స్లోకి ఈ కర్రీని చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, కుక్కర్లో సింపుల్గా ఈ ఘుమఘుమలాడే ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - తగినంత
- కోడిగుడ్లు - మూడు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - అర టీస్పూన్
- జీలకర్రపొడి - కొద్దిగా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కారం - రుచికి తగినంత
- శనగపిండి - అర టేబుల్స్పూన్
- చింతపండు రసం - పావు కప్పులో సగం
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో ఎగ్స్ తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మూతపెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి బాయిల్ అయిన ఎగ్స్ను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కుక్కర్ను ఒకసారి కడిగి స్టవ్ పై ఉంచి కొద్దిగా నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, కాస్త కారం, పసుపు వేసి కలపాలి. ఆపై అందులో పొట్టు తీసి గాట్లు పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ను వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. గుడ్లు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కుక్కర్లో కర్రీ తయారీకి ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాస్త మగ్గేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గాక తాజా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని మరో నిమిషం పాటు పచ్చివాసన పోయేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆపై సన్నని టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, శనగపిండి వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా లో ఫ్లేమ్లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ను వేసి వాటికి ఉప్పు కారం పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత కుక్కర్పై నార్మల్ మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చింతపండు రసం, గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం రబ్బర్, విజిల్తో కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఒక విజిల్ వచ్చాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి.
- గ్రేవీ కాస్త పలుచని కన్సిస్టెన్సీలో ఉండగానే చివరగా కొద్దిగా గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు నోరూరించే కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ట్రై చేయండి. చాలా రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కాస్త శనగపిండి వేసుకోవడం ద్వారా కర్రీకి మంచి గ్రేవీ వచ్చి, రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది.
- ఒకవేళ మీరు శనగపిండి వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో పల్లీల పొడి, జీడిపప్పుల పొడి అయినా వేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ చింతపండు రసాన్ని మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత యాడ్ చేసుకోవాలి.
- మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
