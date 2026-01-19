ETV Bharat / offbeat

ఆహా అనిపించే "ఆపిల్ పాయసం"- ఇలా ట్రై చేశారంటే ఐస్​ క్రీం పక్కన పెట్టేస్తారు!

ఆపిల్ సగ్గు బియ్యం పాయసం ఇలా ట్రై చేయండి! - వేడి వేడిగా, చల్లగా తిన్నా అద్భుతమే!

apple_dessert_recipes
apple_dessert_recipes (ETV Bharat)
Apple Dessert Recipes : సగ్గుబియ్యం పాయసం రుచి ఎంత బాగుంటుందో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు. అదే విధంగా పాలు, సగ్గుబియ్యంతో ఆపిల్ డెజర్ట్ ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? ఎంతో కమ్మగా నోరూరిస్తుంది. క్రీమీ క్రీమీగా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది తయారు చేసిన వెంటనే వేడి వేడిగా అయినా లేదా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని కూడా తినొచ్చు. ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి చూడండి.

apple_dessert_recipes
ఆపిల్స్ (Getty images)

తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆపిల్ - మీడియం సైజు 2
  • కిస్ మిస్ - 8
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 12
  • పాలు - 1.25లీటర్లు
  • సగ్గుబియ్యం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కండెన్సెడ్ మిల్క్ - 2 కప్పులు
  • వెనీలా ఐసెన్స్
  • లేదా యాలకుల పొడి
apple_dessert_recipes
సగ్గుబియ్యం (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మీడియం సైజు ఆపిల్ చెక్కు తీసుకుని తురుముకోవాలి. గ్రేటర్​తో మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మందంగానే తురిమి తీసుకోవాలి. అదే విధంగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని కిస్ మిస్ నానబెట్టుకోవాలి. మరో గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం 30నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
apple_dessert_recipes
పాలు (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. వేడి కాగానే యాపిల్ తురుము వేసి నీరు ఎగిరిపోయే వరకు కలపాలి. మంట మరీ ఎక్కువగా కాకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ దగ్గరపడే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కప్పులోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో మరికొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని జీడిపప్పు పలుకులు వేయించాలి. రంగు మారిన తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి.
apple_dessert_recipes
జీడిపప్పు (Getty images)
  • ఇపుడు మళ్లీ అదే కడాయిలో 1.25 లీటర్ల చిక్కటి పాలు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఇపుడు అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం వేసుకుని కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. సగ్గు బియ్యం అడుగు పట్టకుండా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • పాలు చిక్కబడిన తర్వాత 2 కప్పుల కండెన్సెడ్ మిల్క్ పోసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత బాగా కలుపుతూ 5 నిమిషాల ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత యాపిల్ తురుము వేసుకుని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి. మీరు కావాలనుకుంటే పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు.
apple_dessert_recipes
నెయ్యి (Getty images)
  • ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు, నానబెట్టిన కిస్​మిస్, వెనీలా లేదా యాలకుల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత వేడి వేడిగా లేదా రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి వచ్చాక ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని చల్లారిన తర్వాత కూడా తినొచ్చు.

