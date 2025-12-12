ETV Bharat / offbeat

"చికెన్ కర్రీ" చిటికెలో ఇలా చేసేయండి! - టైం లేనపుడు చాలా ఫాస్ట్​గా, సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

కుక్కర్​లో ఈజీగా చేసుకునే చికెన్ - అప్పటికప్పుడు ఈపద్ధతిలో ట్రై చేయండి!

chicken_curry
chicken_curry (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 12, 2025

Chicken Curry : ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినపుడు లేదా అప్పటికప్పుడు ఫాస్ట్​గా చికెన్ కర్రీ కావాలనుకున్నపుడు ఇలా ట్రై చేయండి. టైం లేనపుడు చికెన్ కర్రీ ఇన్​స్టెంట్​గా చేయాలనుకుంటే ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి. ఇలా చేసుకునే చికెన్ కర్రీ చిక్కటి గ్రేవీతో పూరీలు, చపాతీల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

chicken_curry
చికెన్ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 4
  • దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
  • మిరియాలు - అర స్పూన్
  • షాజీరా - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
chicken_curry
ఉల్లిపాయలు (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • జీడిపప్పులు - 6
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
chicken_curry
టమోటా (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, షాజీరా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు దోరగా వేయించుకోవాలి. మాడిపోకుండా సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఉల్లిపాయల్లో ఉప్పు కూడా వేస్తే తొందరగా రంగు మారుతాయి.
chicken_curry
అల్లం వెల్లిగడ్డ (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. అల్లం వాసన పోయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన టమోటా, పెరుగు, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఐదారు జీడిపప్పులు మిక్సీలో వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని చికెన్ లో కలపాలి. చివరగా పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకుని కుక్కర్​ మూతపెట్టుకోవాలి.
chicken_curry
ఎండు కారం (Getty images)
  • ఇపుడు 5 నిమిషాలు లేదా 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. విజిల్స్ వచ్చాక మూత తీసి చూస్తే చికెన్ పర్ఫెక్ట్​గా ఉడుకుతుంది. గ్రేవీ కూడా చిక్కగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఉప్పు రుచి చూసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి మరో 2 నిమిషాలు పొయ్యిమీద ఉంచితే చాలు! ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.

