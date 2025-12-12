"చికెన్ కర్రీ" చిటికెలో ఇలా చేసేయండి! - టైం లేనపుడు చాలా ఫాస్ట్గా, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 3:47 PM IST
Chicken Curry : ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినపుడు లేదా అప్పటికప్పుడు ఫాస్ట్గా చికెన్ కర్రీ కావాలనుకున్నపుడు ఇలా ట్రై చేయండి. టైం లేనపుడు చికెన్ కర్రీ ఇన్స్టెంట్గా చేయాలనుకుంటే ఈ పద్ధతి ఫాలో చేయండి. ఇలా చేసుకునే చికెన్ కర్రీ చిక్కటి గ్రేవీతో పూరీలు, చపాతీల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- షాజీరా - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటా - 1
- పెరుగు - పావు కప్పు
- కారం - 2 స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- జీడిపప్పులు - 6
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కగానే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, షాజీరా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు దోరగా వేయించుకోవాలి. మాడిపోకుండా సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఉల్లిపాయల్లో ఉప్పు కూడా వేస్తే తొందరగా రంగు మారుతాయి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. అల్లం వాసన పోయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన టమోటా, పెరుగు, కారం, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఐదారు జీడిపప్పులు మిక్సీలో వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని చికెన్ లో కలపాలి. చివరగా పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా వేసుకుని కుక్కర్ మూతపెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు 5 నిమిషాలు లేదా 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. విజిల్స్ వచ్చాక మూత తీసి చూస్తే చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది. గ్రేవీ కూడా చిక్కగా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఉప్పు రుచి చూసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి మరో 2 నిమిషాలు పొయ్యిమీద ఉంచితే చాలు! ఘుమఘుమలాడే చికెన్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
