మార్నింగ్ బిజీ టైమ్లో సింపుల్ "చట్నీ" - సమయం ఆదా, రుచి అమోఘం!
- కొత్తిమీర, కొబ్బరి కాంబినేషన్లో కిర్రాక్ "చట్నీ" - కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : February 2, 2026 at 10:35 AM IST
Simple Breakfast Chutney Recipe : మనందరం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, ఉప్మా అంటూ రోజుకో రకం రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఎంత టేస్టీగా టిఫెన్ తయారు చేసుకున్నా అందులోకి చట్నీ లేకపోతే ఏదో వెలితిగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఏదో ఒక చట్నీని బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి రెడీ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, కొన్నిసార్లు చట్నీ తయారీకి ఎక్కువ సమయం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి టైమ్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది.
అదే, హోటల్ స్టైల్ "కొత్తిమీర కొబ్బరి చట్నీ". దీన్నే 'గ్రీన్ చట్నీ' అని కూడా పిలుస్తుంటాం. ఇది రెగ్యులర్ చట్నీలతో పోల్చితే సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపించేలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీని తయారీకి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే ఈ చట్నీని రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ ఈ చట్నీతో ఏ టిఫెన్ అయినా కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కొత్తిమీర కొబ్బరి చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- కొత్తిమీర తరుగు - ఐదు కప్పులు
- పుట్నాల పప్పు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- చింతపండు - కొద్దిగా
- బెల్లం - రెండు టీస్పూన్లు(ఆప్షనల్)
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
తమిళనాడు స్పెషల్ "గ్రీన్ పొంగల్" - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ! - టేస్ట్ సూపర్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన ఇన్స్టంట్ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే, వెయిట్ పరంగా చూస్తే సుమారు 200 గ్రాములు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, తాజా కొత్తిమీరను తీసుకుని వేర్ల భాగం కట్ చేసి, కాడలతో సహా మిగతా దాన్ని సన్నగా తరుక్కోవాలి. ఇది కొబ్బరి క్వాంటిటీకి రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువగా ఉండాలి. అప్పుడే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- ఆపై పుట్నాల పప్పు, చిన్న అల్లం ముక్క, కొద్దిగా చింతపండు, బెల్లం, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ చట్నీని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీరు పుట్నాల పప్పు వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో వేయించిన పల్లీలు అయినా తీసుకోవచ్చు.
- చట్నీని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- శనగపప్పు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్
- ధనియాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- పప్పులు వేగి రంగు మారుతున్నప్పుడు ధనియాలను చేతితో నలిపి వేయాలి. అలాగే, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీని వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇలా వేయించడం ద్వారా కొత్తిమీరలోని పసరు వాసన పోయి చట్నీ మంచి రుచికరంగా తయారవుతుంది.
- ఈ పచ్చడిని వేపిన తర్వాత కొద్దిగా దగ్గర పడుతుంది. అప్పుడు కాస్త వాటర్ వేసి మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పలుచగా చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో నోరూరించే "కొత్తిమీర కొబ్బరి చట్నీ/గ్రీన్ చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
- మంచి ఫ్లేవర్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఈ చట్నీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఇష్టపడతారు.
అద్దిరిపోయే "గోంగూర మీల్ మేకర్ కర్రీ" - వేడి వేడి అన్నంలో ఫెంటాస్టిక్ టేస్ట్!
నోరూరించే "క్యాప్సికం అవిసె గింజల పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!