యమ్మీ, క్రిస్పీ "చిల్లీ ఇడ్లీ" - టేస్ట్ వెేరే లెవల్!

ఇడ్లీలతో ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Chilli Idli
Chilli Idli (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Crispy Chilli Idli Making : ఇడ్లీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! ఘుమఘుమలాడే నెయ్యి చల్లి, పొగలు కక్కే సాంబార్‌లో లేదా కొద్దిగా కారం పొడి అంత పల్లీచట్నీ వేసి తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇలా తినడాన్ని కొంతమంది చాలా ఇష్టపడుతుంటారు కూడా. అయితే ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఇడ్లీలతో మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే చిల్లీ ఇడ్లీ. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ సూపర్ అనాల్సిందే. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chilli Idli
ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇడ్లీలు - 4
  • నూనె - సరిపడా
  • వెల్లుల్లి - 2
  • అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యాప్సికం ముక్కలు - సగం కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1 టీ స్పూన్
  • వెనిగర్ - అర టీ స్పూన్
  • టమోటా కెచప్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
Chilli Idli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా నాలుగు ఇడ్లీలను చిన్నచిన్న క్యూబ్స్​గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాప్సికం ముక్కలు, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక పచ్చిమిర్చి, రెండు వెల్లుల్లిని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేయాలి.
Chilli Idli
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇడ్లీ ముక్కలను లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి. అనంతరం పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Chilli Idli
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న సగం కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్, అర టీ స్పూన్ వెనిగర్, ఒక టీ స్పూన్ టమోటా కెచప్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • అనంతరం కొద్దిగా ఉప్పు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే చిల్లీ ఇడ్లీ తయారైనట్లే!

