యమ్మీ, క్రిస్పీ "చిల్లీ ఇడ్లీ" - టేస్ట్ వెేరే లెవల్!
ఇడ్లీలతో ఇలా ఓసారి ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:21 PM IST
Crispy Chilli Idli Making : ఇడ్లీలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! ఘుమఘుమలాడే నెయ్యి చల్లి, పొగలు కక్కే సాంబార్లో లేదా కొద్దిగా కారం పొడి అంత పల్లీచట్నీ వేసి తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఇలా తినడాన్ని కొంతమంది చాలా ఇష్టపడుతుంటారు కూడా. అయితే ఇవి ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఇడ్లీలతో మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే చిల్లీ ఇడ్లీ. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ సూపర్ అనాల్సిందే. మరి దీనిని చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాగిపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా అదుర్స్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇడ్లీలు - 4
- నూనె - సరిపడా
- వెల్లుల్లి - 2
- అల్లం తరుగు - కొద్దిగా
- క్యాప్సికం ముక్కలు - సగం కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టీ స్పూన్
- వెనిగర్ - అర టీ స్పూన్
- టమోటా కెచప్ - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా నాలుగు ఇడ్లీలను చిన్నచిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో క్యాప్సికం ముక్కలు, ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక పచ్చిమిర్చి, రెండు వెల్లుల్లిని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేయాలి.
- ఇప్పుడు ఇడ్లీ ముక్కలను లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి తరుగు వేసి వేయించాలి. అనంతరం పచ్చిమిర్చి తరుగు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న సగం కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ సాస్, ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్, అర టీ స్పూన్ వెనిగర్, ఒక టీ స్పూన్ టమోటా కెచప్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- అనంతరం కొద్దిగా ఉప్పు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే చిల్లీ ఇడ్లీ తయారైనట్లే!
బిర్యానీ, పులావ్ రోటీన్ - ఇలా "మటన్ కబ్సా" చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!
వేడివేడి అన్నంలోకి రుచికరమైన "నువ్వుల చారు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!