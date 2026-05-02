పల్లెటూరు "పల్చని టిఫిన్ చట్నీ" - దోసె, ఉప్మా లోకి చాలా బాగుంటుంది!

టిఫిన్ చట్నీ ఇలా ట్రై చేయండి - వేడి వేడి అన్నంలోకీ అద్దిరిపోతుంది

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 11:04 AM IST

Tiffin Chutney : టిఫిన్ చట్నీ తయారీ ఎంతో నేర్పుతో కూడుకున్నది. చాలా మంది పల్లీలు వేయించి గ్రైండ్ చేసి పోపు కలిపేస్తుంటారు. కానీ, అలా కాకుండా ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి. ఇడ్లీ, దోసెల్లోకే కాదు! వేడి వేడి అన్నంలోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. ఇలాంటి చట్నీ ఎక్కువగా పల్లెటూళ్లలో తయారు చేస్తుంటారు. ఓ సారి మీరూ ట్రై చేసి టేస్ట్ చెక్ చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - కప్పు
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి - 10
  • టమోటా -1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • చింతపండు - కొద్దిగా
పోపు కోసం :

  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కప్పు పల్లీలు వేసుకోవాలి. పై పొట్టు రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే ప్యాన్ లో నూనె జీలకర్ర, 10 ఎండు మిర్చి, పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఇపుడు టమోటా ముక్కలతో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మూతపెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పుదీనా ఆకులు, చింతపండు వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇపుడు మిక్సీ జార్​ తీసుకుని అందులోకి వేయించిన పల్లీలు, 10 వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకున్న ఎండుమిర్చి, టమోటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని గట్టిగా, పల్చగా కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. ఈ చట్నీ పల్చగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు పోపు కోసం తాలింపు ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కూడా వేసుకుని చిటపటలాడిన తర్వాత వేడి వేడి తాలిపు చట్నీలోకి కలుపుకోవాలి. అంతే! ఇలా తయారు చేసిన పల్చని చట్నీలోకి ఇడ్లీ, దోసె ఎంతో బాగుంటుంది. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కూడా టేస్టీగా తినేయొచ్చు.

