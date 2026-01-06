ETV Bharat / offbeat

"కరకరలాడే గారెలు, చెక్కలు" - పక్కా కొలతల్లో చేస్తే క్రిస్పీగా వస్తాయి!

కిలో బియ్యంతో పప్పు చెక్కలు ఇలా చేయండి - కమ్మగా తినేయొచ్చు

chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
CHEKKALU GARELU : స్నాక్స్ కావాలనుకున్నపుడు, టేస్టీగా తినాలనిపించినపుడు అప్పటికప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి. ఇవి కరకరలాడుతూ ఎంతో కమ్మగా అనిపిస్తాయి. అప్పడాల్లాగా పలుచగా ఉండే ఈ చెక్క గారెలు, పిల్లలు, పెద్దలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే చాలు! నెల రోజుల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిశనగపప్పు - 50గ్రాములు
  • పెసరపప్పు - 50 గ్రాములు
  • బియ్యం పిండి - కేజీ
  • ధనియాలు
  • జీలకర్ర
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు
chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)
  • నువ్వులు - 60 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి
  • అల్లం ముక్కలు
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • బటర్ - 50 గ్రాములు
chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 500గ్రాముల పచ్చిశనగపప్పు, 50 గ్రాముల పెసరపప్పు ఓ గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి కేజీ బియ్యం పిండి జల్లెడ పట్టి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీ జార్​లోకి ధనియాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు వేసుకుని పేస్ట్ మాదిరిగా కాకుండా కాస్త పలుకుగానే గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు 3 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా కట్ చేసి పిండిలో వేసుకోవాలి. 100 గ్రాముల నువ్వులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. 2 టీ స్పూన్ల కారం, బటర్ కూడా వేసుకుని బాగా కలపాలి. అన్ని పదార్థాలు పిండిలో బాగా కలిసేలా మర్దనా చేస్తూ కలపాలి.
chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)
  • ఇపుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పప్పు నీళ్లు లేకుండా కూడా పిండిలో వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఇపుడు పిండి రుచి చూసి అవసరమైతే ఉప్పు కలుపుకోవాలి. అన్ని పదార్థాలు పిండిలో కలిపిన తర్వాత గోరు వెచ్చని నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. పిండి గట్టిగా లేకుండా చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి.
chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)
  • ఇపుడు కొద్దిగా నూనె చేతులకు రాసుకుని పిండిని చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు పూరీ ప్రెజర్​ తీసుకుని రెండు వైపులా ఓ పాలిథిన్ పేపర్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె రాసి వత్తుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని మరో పక్కన కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
chekkalu_garelu
chekkalu_garelu (getty images)
  • హై ఫ్లేమ్​లో వేడి చేసి ఒకే వాయిలో 3, 4 చెక్కలు వేసుకుని కాల్చుకోవచ్చు. రెండు వైపులా మంచి రంగు వచ్చే వరకు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అంతే! పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టపడే పప్పు చెక్కలు రెడీగా ఉంటాయి.

