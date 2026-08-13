37ఏళ్లుగా ఆకలి తీరుస్తున్న 'అప్పన్న' - విరాళాల డిపాజిట్లు రూ.43.21 కోట్లు
సింహాద్రిలో నిత్యం వేలాది భక్తులకు అన్న ప్రసాదం - నిరాటంకంగా కొనసాగుతున్న మహాయజ్ఞం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:23 AM IST
Appanna Annadanam : ఆలయాల్లో అన్న ప్రసాద వితరణ ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతోంది. తిరుమలలో 1985 ఏప్రిల్ 6న అన్నదానం ప్రారంభం కాగా, నిత్యం లక్షలాది మందికి అందుతోంది. సింహాద్రి అప్పన్న స్వామి సన్నిధానంలో అందిస్తోన్న నిత్యాన్నదాన పథకానికి 37ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. స్వామివారి దర్శనానికి నిత్యం వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఆహారం అందిస్తున్న నిత్య అన్నప్రసాద పథకం శుక్రవారం 38వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతోంది. పూర్వీకులు సింహగిరిపై అన్నగిరి అని పిలిచేవారని చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తుండగా, ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో తిరిగి వెళ్లేవారు కాదని గ్రామస్థులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
సింహగిరి క్షేత్రంలో 1989 ఆగస్టు 14న అన్నదానం ప్రారంభమైంది. దేవస్థానం పోగేసిన రూ.50 వేల విరాళాల సొమ్ముతో భక్తులకు తొలిసారిగా అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా దాతలకు కల్పించే సదుపాయాలను ఈవో జల్లేపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు.
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విరాళాలు - విశేషాలు
- లక్ష రూపాయలకు పైగా విరాళమిచ్చే దాతలకు దేవస్థానం ధ్రువపత్రం, ఫొటో గుర్తింపు కార్డు జారీ చేస్తారు.
- కుటుంబ సమేతంగా దర్శనం కల్పించి శేష మాలతో సత్కరించి వేదాశీర్వచనం అందిస్తారు.
- 400 గ్రాముల కల్యాణం లడ్డూ, 80 గ్రాముల లడ్డూలు నాలుగు, ఆరు పులిహోర పొట్లాలు ప్రసాదంగా అందిస్తారు.
- ఏడాదికొకసారి స్వామిని దర్శించుకోవచ్చు.
- దాత కోరిన తేదీన వారి గోత్రనామాలతో భక్తులకు అన్నదానం చేస్తారు.
- ఆ రోజున వారి వివరాలు బోర్డుపై ప్రదర్శిస్తారు.
- 5 లక్షల రూపాయలకు పైగా విరాళమిచ్చిన వారికి ఈ సదుపాయాలతో పాటు చందనోత్సవం రోజున రెండు రూ.వెయ్యి టికెట్లు అందిస్తారు.
- రూ.10 వేల నుంచి రూ.లక్షలోపు దాతలకు ఏడాదిలో ఒకరోజు వారు కోరిన తేదీన అన్నప్రసాదం వితరణ చేస్తారు.
- విరాళం సమర్పించిన రోజున స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తారు.
అన్నప్రసాద వితరణ ఇలా
- అప్పన్న క్షేత్రంలో సాధారణ రోజుల్లో 3 వేల మంది, శనివారం 5,500, ఆదివారం 4,500 మందికి అన్నప్రసాదం అందిస్తారు.
- ప్రతిరోజు రాత్రి 7 నుంచి 8 గంటల వరకు 200 మందికి కదంబం ప్రసాదం వితరణ చేస్తారు.
- శనివారం 500 నుంచి వెయ్యి మందికి అందిస్తారు.
- ఒక ప్లేటు భోజనానికి రూ.41 ఖర్చు చేస్తున్నారు.
- అన్నప్రసాదం విభాగం డిజిపాట్లు రూ.43.21కోట్లు.
- డిపాజిట్లపై గతేడాది వచ్చిన ఆదాయం రూ.2.14 కోట్లు.
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