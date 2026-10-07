ఇడ్లీ/దోశ పిండి ఎక్కువగా పులిసిపోతుందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
-బాగా పులిసిన ఇడ్లీ/దోశ పిండితో ఆరోగ్య సమస్యలు - ఇలా చేస్తే పిండి పులియకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు!
Published : October 7, 2026 at 8:29 PM IST
How to Avoid Over Fermentation of Batter: మెజార్టీ పీపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా ఇడ్లీ, దోశ వంటివి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు అమ్మలు. ఈ క్రమంలోనే ఎప్పటికప్పుడు పిండి రుబ్బకుండా, ఒకేసారి ఐదారు రోజులకు సరిపడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇలా తయారు చేసుకున్న పిండి పులియకుండా ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఈ కోవకు చెందిన వారేనా?, అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. తాజాగా ఉంటుందని ఇడ్లీ, దోశ పిండిని ఫ్రిజ్లో పెట్టినా పులిసే ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతుందని, పిండి లోపలోపల పాడైపోతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అతిగా పులిసిన పిండిని తింటే వచ్చే సమస్యలు ఏంటి? పిండి పులిసిపోకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పులిసిన పిండితో ఈ సమస్యలు తప్పవు: అతిగా పులిసిన పిండితో టిఫెన్స్ చేసుకుని తినడం వల్ల కడుపులో మంట, అజీర్తి వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి పిండిలో మార్పులతో పాటు నోటికి పుల్లగా తగిలినా, వాసనలో తేడాలొచ్చినా, పిండి ఉపరితలంపై నూనెలాంటి పొర ఏర్పడినా.. దానిని వాడకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. అందుకే వీలైనంతవరకు పిండి రుబ్బిన 24 గంటల్లోనే దాన్ని పూర్తిగా వాడేయాలని, ఎప్పటికప్పుడు తాజాగా వీటిని తయారుచేసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ ఫ్రిజ్లో పెట్టినా రెండు, మూడు రోజుల్లోపే పూర్తి చేయడం శ్రేయస్కరం అని వివరిస్తున్నారు.
పిండి ఎక్కువగా పులియకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఇడ్లీ/ దోశ పిండి అధికంగా పులియకుండా ఈ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటంటే..
- ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిండి కొన్ని గంటల్లోనే పులిసే అవకాశం ఉంటుందని.. అదే చల్లగా ఉన్నప్పుడు గంటలు గడిచినా అది పులవదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఉష్ణోగ్రతలతో సంబంధం లేకుండా పిండి రెండింతలైందంటే అది చక్కగా పులిసినట్లు భావించాలని.. అప్పుడు తీసి ఫ్రిజ్లో పెట్టేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
- పిండి బాగా చల్లగా ఉందనో లేదంటే దోశలు వేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ తీసి బయటపెట్టడం ఎందుకనో.. కొంతమంది నిద్ర లేవగానే ఫ్రిజ్లో నుంచి తీసి బయటపెట్టేస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా పిండి ఎక్కువగా పులిసే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి అవసరమున్నప్పుడే పిండిని ఫ్రిజ్లో నుంచి తీయడం మంచిదంటున్నారు.
- మోతాదుకు మించి మినప్పప్పు ఉపయోగించినా పిండి ఎక్కువగా పులిసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే మినప్పప్పు పులిసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువగా వేయకుండా తగినంత మేరకే వాడేలా జాగ్రత్తపడాలని సూచిస్తున్నారు.
- మెంతులు కూడా పులిసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి వీటిని కూడా ఎక్కువగా వాడకపోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- పిండి రుబ్బిన తర్వాత అవసరమైనప్పుడే ఉప్పు కలపడం వల్ల కూడా బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను, పులిసే ప్రక్రియ వేగాన్ని నియంత్రించవచ్చని వివరిస్తున్నారు నిపుణులు.
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