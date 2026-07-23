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ఫలించిన ఏళ్లనాటి కోరిక - భక్తులకు దగ్గరైన 'మల్లన్న'!

"కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం" రైల్వే స్టేషన్ రెడీ - ఈ నెల 26నుంచి రైలు అందుబాటులో!

komuravelli_railway_station
komuravelli_railway_station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 1:19 PM IST

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Komuravelli punyakhetram Railway station : కొంగుబంగారమైన కొమురెల్లి మల్లన్న భక్తులకు చేరువయ్యాడు. మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన పెద్ద పట్నం, పసుపు, బండారు ముగ్గులు ఆయన్ను మురిపించాయేమో! భక్తుల ఏళ్లనాటి కోరిక నెరవేరింది. సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ ప్యాసింజర్ రైలు ఇకపై కొత్తగా నిర్మాణమైన "కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం" స్టేషన్​లో నిలవనుంది.

ఏటా ఏపీ, తెలంగాణ సహా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ప్రైవేటు వాహనాలు మినహా ఇక్కడికి నేరుగా చేరుకోవడానికి రవాణా మార్గాల్లేక వారంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వచ్చే వారు రాజీవ్‌ రహదారిపై దిగి అక్కడి నుంచి నడకదారిలో కొమురవెల్లికి చేరుకోవాలి. తిరిగి వెళ్లేందుకు ఆటోలు, బస్సులు తదితర వాహనాల కోసం ప్రధాన రహదారిపై గంటల కొద్దీ నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది.

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కొమురెల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌ దాదాపు 110 కి.మీ. దూరం, కరీంనగర్‌ 90 కి.మీ. దూరం ఉంటుంది. ఆయా ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకోవాలంటే రెండు, మూడు వాహనాలు మారాల్సిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఏళ్లనాటి భక్తుల కోరిక తాజాగా నెరవేరింది. రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణంతో సిద్ధిపేట - సికింద్రాబాద్ - సిద్ధిపేట డెమూ ప్యాసింజర్ రైలు ఇక్కడ ఆగనుంది.

"కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం" రైల్వే స్టేషన్​ వివరాలు

  1. మనోహరాబాద్‌-కొత్తపల్లి రైల్వే రూటు ఖర్చు : రూ.1160 కోట్లు
  2. రైల్వే లైన్‌ దూరం : 151 కి.మీ.
  3. కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం స్టేషన్‌ పనుల వ్యయం : రూ.4 కోట్లు
  4. స్టేషన్‌ నిర్మాణ సమయం : 18 నెలలు
  5. ఏటా మల్లన్న దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య : 30 లక్షలు
  6. స్టేషన్‌ నుంచి రాజీవ్‌ రహదారికి దూరం : 500 మీటర్లు
  7. స్టేషన్‌ నుంచి ఆలయం వరకు దూరం : 2 కి.మీ.

కొమురవెల్లి మల్లికార్జునస్వామి భక్తులకు రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రావడంపై హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వాస్తవానికి జనవరిలోనే స్టేషన్ నిర్మాణం పూర్తి కావాల్సి ఉండగా ఆలస్యమైంది. ఎట్టకేలకు ఈ నెల 26న స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఆ నుంచే "కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం" కొత్త రైల్వే స్టేషన్‌లో రైలు ఆగుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ప్లాట్‌ఫాం నిర్మాణం, ప్రయాణికులు బస చేసే హాల్, టికెట్‌ కౌంటర్ రెడీగా ఉన్నాయి.

లక్షలాది భక్తులకు ప్రయోజనం

కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం స్టేషన్‌ ఏర్పాటుతో లక్షలాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మల్లన్న దర్శనానికి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తుంటారు. భక్తుల రద్దీ మల్లన్న కల్యాణ ఘడియల్లో అంచనాలు మించిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైలు నిలవడం ఆరంభమైతే జంటనగరాల నుంచి నేరుగా ప్రయాణ సౌకర్యం కలిగి రద్దీ పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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KOMURAVELLI PUNYAKHETRAM
కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం
SIDDIPET SECUNDRABAD DEMU
KOMURAVELLI RAILWAY STATION

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