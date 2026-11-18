కల నెరవేర్చుకున్న కర్ణాటక యువతి - NDA పరీక్షలో నంబర్ 1 ర్యాంకు!
సైన్యంలో చేరాలనుకున్న శ్రేయ గౌడ - తొలి ప్రయత్నంలోనే ఫస్ట్ ర్యాంక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:57 PM IST
సైన్యంలో చేరాలన్న కలను సాకారం చేసుకున్న యువతి కథనం ఇది. దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పోటీ పరీక్షలో విజయం సాధించడమే కాకుండా ఏకంగా మొదటి ర్యాంకునే దక్కించుకుంది. కర్ణాటక రాష్ట్రం భద్రావతిలోని తిమ్లాపుర గ్రామానికి చెందిన శ్రేయ గౌడ ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (NDA) పరీక్షలో మహిళా విభాగంలో మొదటి ర్యాంకులో మెరిసింది.
ఎనిమిదో తరగతిలోనే చిగురించిన కల
శ్రేయ తండ్రి జె. నాగేంద్ర స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగి కాగా, తల్లి బి.ఎమ్.ఆశ గెస్ట్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే సాయుధ దళాల పట్ల ప్రత్యేక ఆసక్తి కలిగిన శ్రేయ మహిళలు కూడా NDAలో చేరవచ్చని తెలిసిన క్షణం నుంచే లక్ష్యంపై పూర్తి దృష్టి సారించింది. భద్రావతిలోని బీజీఎస్ పాఠశాలలో చదివిన శ్రేయ 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలలో పాఠశాల టాపర్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత బెంగళూరులోని బేస్ పీయూ కళాశాలలో 2వ పీయూసీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షల్లోనూ
ఎన్డీఏ ఫలితాలు వెలువడక ముందే సూరత్కల్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కర్ణాటక (ఎన్ఐటీకే)లో ప్రవేశం పొందింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ మొదటి సెమిస్టర్లో చేరిన ఆమె, రక్షణ సాంకేతికత వ్యవస్థలపై ఆసక్తితో ముందుకు సాగింది. ఒక అగ్రశ్రేణి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల జీవితానికి అలవాటు పడుతున్నా ఆమె మనసు మాత్రం సైన్యంపైనే స్థిరంగా నిలిచి ఉంది. ఎన్డీఏ పరీక్షలో విజయం సాధించాలంటే శారీరక ఓర్పు, చురుకుదనం, కఠిన పరిస్థితులపై అవగాహన అవసరం. శ్రేయ నిరంతర వ్యాయామంతో పాటు వార్తాపత్రికలు చదవడాన్ని దినచర్యగా చేపట్టింది. జాతీయ భద్రత, భౌగోళిక రాజకీయాలు, ప్రపంచ సమకాలీన విషయాలను నిశితంగా గమనిస్తూ ఉండేది. మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో ఉన్న AFBA అకాడమీలో 14 రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంది.
నమ్మలేకపోతున్నా
ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత శ్రేయ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. తాను మొదటి నుంచీ ఎన్డీఏ పరీక్ష కోసమే సిద్ధమవుతున్నానని, దేశవ్యాప్త పోటీ స్థాయిని బట్టి చూస్తే, టాప్ 10లో ఉండొచ్చని భావించానని తెలిపారు. కానీ, ఏకంగా మొదటి స్థానం సాధించడాన్ని తాను ఇంకా నమ్మడం లేదని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. శిక్షణలో భాగంగా పూణేలోని ఖడక్వాస్లాలో ఉన్న జాతీయ రక్షణ అకాడమీలో మూడేళ్లు గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరో ఏడాది పాటు ప్రత్యేక ప్రీ-కమిషనింగ్ శిక్షణ కోసం డెహ్రాడూన్లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ (IMA)కి వెళ్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్పై తనకున్న అభిరుచి ఆధారంగా క్షిపణి విభాగంలో సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు శ్రేయ వెల్లడించింది.
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