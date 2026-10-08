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పండక్కి షాపింగ్​కు వెళ్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే డబ్బు, సమయం ఆదా!

-పండగ వేళ షాపింగ్​ చేసేందుకు యువత, మహిళలు ఇంట్రస్ట్​ - అయితే బట్టలు కొనేముందు పలు టిప్స్​ పాటించాలని సూచన!

Shopping Tips to Save Money
Shopping Tips to Save Money (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2026 at 3:06 PM IST

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Shopping Tips to Save Money: మరికొన్ని రోజుల్లో బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి వంటి పెద్ద పండగలు రాబోతున్నాయి. ఇక పండగలు అంటే కొత్త బట్టలు కొనాల్సిందే. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున షాపింగ్​లు చేసేస్తుంటారు. ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయని ఒకటి కొనే దగ్గర ఈజీగా ఐదారు కొనేస్తుంటారు. తీరా బిల్లు చూసేసరికి గుండే గుబేల్​మంటుంది. మరి మీరు కూడా పండక్కి షాపింగ్​ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే షాపింగ్​ను, ఖర్చులను తెలివిగా ప్లాన్​ చేసేందుకు నిపుణులు కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

బడ్జెట్​: షాపింగ్​కు వెళ్లే ముందు బడ్జెట్​ సెట్​ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మొత్తం ఎంత ఖర్చు మేర కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోమంటున్నారు. ఎందుకంటే పండగ సీజన్​లో వివిధ కంపెనీలు పలు రకాల ఆఫర్లు ఇస్తుంటాయని, దీంతో బడ్జెట్​ గురించి ఆలోచించకుండా ఖర్చు పెడితే భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ముందుగానే షాపింగ్​ కోసం బడ్జెట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకుని, దాని ప్రకారమే ఖర్చు చేయాలంటున్నారు. ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో ముందే అనుకోవడం వల్ల అవసరమైన కొనుగోళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారని చెబుతున్నారు.

షాపింగ్​ జాబితా: మాల్స్​కు వెళ్లి ఏవి పడితే అవి కొనకుండా ముందుగానే లిస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. అనవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయకుండా ఇది నిరోధిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే చాలా మంది రిటైలర్లు.. వ్యూహాత్మకంగా క్యాష్​ లేదా చెక్​ అవుట్​ కౌంటర్ల వద్ద ఆకర్షణీయ వస్తువులను ప్రదర్శనలో ఉంచుతారని, వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఎన్ని ఆఫర్లు చూసినా లిస్ట్​లో రాసుకున్న వాటికే కట్టుబడి ఉండటం వల్ల సమయంతో పాటు కొన్నిసార్లు డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని చెబుతున్నారు.

ధరలు పోల్చండి: వస్తువులను చూసిన వెంటనే మొదటి షాపులోనే కొనుగోలు చేయక్కర్లేదంటున్నారు నిపుణులు. నాణ్యతగల వస్తువును, సరైన ధరకు పొందుతున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి వివిధ రిటైలర్లు, ఆన్​లైన్​ స్టోర్స్​ ధరలతో సరిపోల్చమంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్స్​ ఎక్కువ ఉండొచ్చని, కాబట్టి ధర విషయంలో ప్రతి షాపును పరిగణలోకి తీసుకోవడం మేలని వివరిస్తున్నారు. మీ కొనుగోళ్లపై అదనపు తగ్గింపులనందించే కూపన్స్​, ప్రోమో కోడ్స్​ లేదా క్యాష్​ బ్యాక్​ ఆఫర్ల కోసం ప్రయత్నించమంటున్నారు.

షాపింగ్​ ఉదయాన్నే: షాపింగ్​కు ఉదయం వెళ్లడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కొనుగోలు దారులకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. రద్దీ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి, సేల్స్​ పర్సన్స్​ ఎక్కువ ఐటెమ్స్​ను విసుగు లేకుండా చూపిస్తారని, బేరం ఆడటానికి అవకాశముంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఉదయం షాపింగ్​ చేయడం వల్ల కొత్త స్టాక్​లో మెరుగైన వస్తువులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని, షాపులు మూసివేసే సమయంలో హడావుడిగా కొనుగోలు చేయడం అంతగా లాభం కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సమయాల్లో బేరమాడే అవకాశం తక్కువని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఉదయం పూట షాపింగ్​కు వెళ్లడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

రిటర్న్​ పాలసీ: కొనుగోలు చేస్తున్న స్టోర్​ లేదా వెబ్​సైట్​లో రిటర్న్​ లేదా ఎక్స్​ఛేంజ్​ విధానాల గురించి తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వస్తువులను కొన్న తర్వాత అవి మీ అవసరాలను సరిపోకపోవచ్చు కాబట్టి ముందుగానే ఆ వస్తువును రిటర్న్​ తీసుకుంటారేమో అడగమంటున్నారు. ఇలాంటి అవకాశం వల్ల కస్టమర్లు నష్టపోకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.

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