పండక్కి షాపింగ్కు వెళ్తున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే డబ్బు, సమయం ఆదా!
-పండగ వేళ షాపింగ్ చేసేందుకు యువత, మహిళలు ఇంట్రస్ట్ - అయితే బట్టలు కొనేముందు పలు టిప్స్ పాటించాలని సూచన!
Published : October 8, 2026 at 3:06 PM IST
Shopping Tips to Save Money: మరికొన్ని రోజుల్లో బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి వంటి పెద్ద పండగలు రాబోతున్నాయి. ఇక పండగలు అంటే కొత్త బట్టలు కొనాల్సిందే. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున షాపింగ్లు చేసేస్తుంటారు. ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయని ఒకటి కొనే దగ్గర ఈజీగా ఐదారు కొనేస్తుంటారు. తీరా బిల్లు చూసేసరికి గుండే గుబేల్మంటుంది. మరి మీరు కూడా పండక్కి షాపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే షాపింగ్ను, ఖర్చులను తెలివిగా ప్లాన్ చేసేందుకు నిపుణులు కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బడ్జెట్: షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు బడ్జెట్ సెట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మొత్తం ఎంత ఖర్చు మేర కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోమంటున్నారు. ఎందుకంటే పండగ సీజన్లో వివిధ కంపెనీలు పలు రకాల ఆఫర్లు ఇస్తుంటాయని, దీంతో బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించకుండా ఖర్చు పెడితే భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ముందుగానే షాపింగ్ కోసం బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని, దాని ప్రకారమే ఖర్చు చేయాలంటున్నారు. ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో ముందే అనుకోవడం వల్ల అవసరమైన కొనుగోళ్లకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారని చెబుతున్నారు.
షాపింగ్ జాబితా: మాల్స్కు వెళ్లి ఏవి పడితే అవి కొనకుండా ముందుగానే లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. అనవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేయకుండా ఇది నిరోధిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే చాలా మంది రిటైలర్లు.. వ్యూహాత్మకంగా క్యాష్ లేదా చెక్ అవుట్ కౌంటర్ల వద్ద ఆకర్షణీయ వస్తువులను ప్రదర్శనలో ఉంచుతారని, వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఎన్ని ఆఫర్లు చూసినా లిస్ట్లో రాసుకున్న వాటికే కట్టుబడి ఉండటం వల్ల సమయంతో పాటు కొన్నిసార్లు డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని చెబుతున్నారు.
ధరలు పోల్చండి: వస్తువులను చూసిన వెంటనే మొదటి షాపులోనే కొనుగోలు చేయక్కర్లేదంటున్నారు నిపుణులు. నాణ్యతగల వస్తువును, సరైన ధరకు పొందుతున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి వివిధ రిటైలర్లు, ఆన్లైన్ స్టోర్స్ ధరలతో సరిపోల్చమంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చని, కాబట్టి ధర విషయంలో ప్రతి షాపును పరిగణలోకి తీసుకోవడం మేలని వివరిస్తున్నారు. మీ కొనుగోళ్లపై అదనపు తగ్గింపులనందించే కూపన్స్, ప్రోమో కోడ్స్ లేదా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ల కోసం ప్రయత్నించమంటున్నారు.
షాపింగ్ ఉదయాన్నే: షాపింగ్కు ఉదయం వెళ్లడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కొనుగోలు దారులకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. రద్దీ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి, సేల్స్ పర్సన్స్ ఎక్కువ ఐటెమ్స్ను విసుగు లేకుండా చూపిస్తారని, బేరం ఆడటానికి అవకాశముంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఉదయం షాపింగ్ చేయడం వల్ల కొత్త స్టాక్లో మెరుగైన వస్తువులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని, షాపులు మూసివేసే సమయంలో హడావుడిగా కొనుగోలు చేయడం అంతగా లాభం కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సమయాల్లో బేరమాడే అవకాశం తక్కువని వివరిస్తున్నారు. అందుకే ఉదయం పూట షాపింగ్కు వెళ్లడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
రిటర్న్ పాలసీ: కొనుగోలు చేస్తున్న స్టోర్ లేదా వెబ్సైట్లో రిటర్న్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ విధానాల గురించి తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వస్తువులను కొన్న తర్వాత అవి మీ అవసరాలను సరిపోకపోవచ్చు కాబట్టి ముందుగానే ఆ వస్తువును రిటర్న్ తీసుకుంటారేమో అడగమంటున్నారు. ఇలాంటి అవకాశం వల్ల కస్టమర్లు నష్టపోకుండా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
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