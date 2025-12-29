ETV Bharat / offbeat

శొంఠితో నోరూరించే "కారం పొడి" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నెలల పాటు నిల్వ!

- చాలా సింపుల్​గా కారం పొడి చేసుకోవచ్చు - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

Shonti Karam Podi
Shonti Karam Podi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Shonti Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అందుకే నిల్వ పచ్చళ్ల మాదిరి పల్లీ, నువ్వులు, ఉసిరి అంటూ రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్​ చేసి నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే.. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీ కోసం సరికొత్త కారం పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే శొంఠి కారం పొడి. చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ఈ పొడిని చేసుకోవచ్చు. అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తే సుమారు 5 నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది. రుచి కూడా మారదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా శొంఠి కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Shonti Karam Podi
శొంఠి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శొంఠి - 100 గ్రాములు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ధనియాలు -2 టీస్పూన్లు​
  • జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి -2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Shonti Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా శొంఠి ముక్కలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న కడాయి లేదా గిన్నె పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు​ నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కరిగిన నెయ్యిలో శొంఠి ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
Shonti Karam Podi
ధనియాలు (Getty Images)
  • శొంఠి ముక్కలు నెయ్యిలో మంచిగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి​ మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అయితే ఈ శొంఠి ముక్కలు వేగడానికి సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు పడుతుంది. కాబట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
Shonti Karam Podi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇవి లైట్​గా వేగినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • చివరగా ఇంగువ వేసి వేయించాలి. మసాలా దినుసులు అన్నీ వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Shonti Karam Podi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన శొంఠి, ధనియాల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న కారం పొడిని ప్లేట్​లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చివరగా తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే శొంఠి కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Shonti Karam Podi
శొంఠి కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కొన్ని శొంఠి ముక్కలు పల్చగా, మరికొన్ని మందంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మందంగా ఉన్న వాటిని కాస్త దంచుకుని తీసుకుంటే అన్నీ సమానంగా వేగుతాయి.
  • ఈ కారం పొడికి ఎండుమిర్చి ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓ రెండు వేసుకుంటే సరిపోతాయి. లేదంటే ఎండుమిర్చి బదులు అర టీస్పూన్​ మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • శొంఠి ముక్కలు నేతిలో వేగి కచ్చితంగా రంగు మారాలి. అప్పుడే కారం పొడి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.

SPICY DRY GINGER KARAM PODI
SHONTI KARAM PODI RECIPE
DRY GINGER KARAM PODI
శొంఠి కారం పొడి ఎలా చేయాలి
SHONTI KARAM PODI RECIPE

