శొంఠితో నోరూరించే "కారం పొడి" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - నెలల పాటు నిల్వ!
- చాలా సింపుల్గా కారం పొడి చేసుకోవచ్చు - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్!
Published : December 29, 2025 at 5:33 PM IST
Shonti Karam Podi Recipe: వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. అందుకే నిల్వ పచ్చళ్ల మాదిరి పల్లీ, నువ్వులు, ఉసిరి అంటూ రకరకాల కారం పొడులు ప్రిపేర్ చేసి నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే.. ఎప్పుడూ అవే కాకుండా మీ కోసం సరికొత్త కారం పొడి రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే శొంఠి కారం పొడి. చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఈ పొడిని చేసుకోవచ్చు. అన్నం, టిఫెన్స్లోకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తే సుమారు 5 నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది. రుచి కూడా మారదు. మరి, లేట్ చేయకుండా శొంఠి కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శొంఠి - 100 గ్రాములు
- నెయ్యి - తగినంత
- ధనియాలు -2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 2 టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి -2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా శొంఠి ముక్కలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న కడాయి లేదా గిన్నె పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్లు నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో శొంఠి ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- శొంఠి ముక్కలు నెయ్యిలో మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అయితే ఈ శొంఠి ముక్కలు వేగడానికి సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు పడుతుంది. కాబట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి లైట్గా వేగినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- చివరగా ఇంగువ వేసి వేయించాలి. మసాలా దినుసులు అన్నీ వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన శొంఠి, ధనియాల మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడిని ప్లేట్లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చివరగా తడిలేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే శొంఠి కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కొన్ని శొంఠి ముక్కలు పల్చగా, మరికొన్ని మందంగా ఉంటాయి. కాబట్టి మందంగా ఉన్న వాటిని కాస్త దంచుకుని తీసుకుంటే అన్నీ సమానంగా వేగుతాయి.
- ఈ కారం పొడికి ఎండుమిర్చి ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓ రెండు వేసుకుంటే సరిపోతాయి. లేదంటే ఎండుమిర్చి బదులు అర టీస్పూన్ మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- శొంఠి ముక్కలు నేతిలో వేగి కచ్చితంగా రంగు మారాలి. అప్పుడే కారం పొడి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
