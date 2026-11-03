'షూ' ఎంపికలో ఏమేం పరిశీలించాలి - ఇలాగైతే ప్రతి అడుగూ ఆనందమే!
పాదాలపై ఒత్తిడి తగ్గించే ఇన్సోల్ - కొనేటప్పుడు ఏమేం చూడాలంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:20 PM IST
shoe sole : షూ పాదాలకు రక్షణ నిచ్చే వస్తువు మాత్రమే కాదు. ప్రతి అడుగులోనూ సౌకర్యం, భద్రతను అందించే తోడు. ఉదయం నడకకు వెళ్లే వారి నుంచి జిమ్లో వ్యాయామం చేసేవారు, ఆఫీసుకు వెళ్లేవారు, క్రీడాకారుల వరకు అందరికీ అవసరమే. అన్ని షూస్ ఒకేలా ఉండవు. అందరికీ ఒకే రకమైనవి నప్పవు. వాటి ఆకృతి, అడుగు భాగం, కుషనింగ్, పట్టు, వంటివి మారుతుంటాయి. ఒకే షూను అన్ని రకాల వ్యాయామాలు, ఆటలు, పనులకు ఉపయోగించకూడదు. కొనే సమయంలో అవసరానికి తగినదాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
వాకింగ్ షూస్ : ఉదయం నడక, పార్కుల్లో, రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఎక్కువసేపు నడిచినా సౌకర్యంగా ఉండేలా ఈ షూస్ అనువైనవి. రన్నింగ్ షూస్ జాగింగ్ మారథాన్, వేగంగా పరుగెత్తే వ్యాయామాలకు ఇవి అనుకూలం. పరుగెత్తేటప్పుడు పాదాలపై ఒత్తిడి పడకుండా కుషనింగ్తో రూపొందిస్తారు. పరుగు వేగం, దూరం, పాదాల ఆకృతిని బట్టి సరైనవి ఎంచుకోవాలి.
ట్రైనింగ్ షూస్ : జిమ్లో వ్యాయామాలు, స్క్వాట్స్, తేలికపాటి బరువులు ఎత్తడం, ఫిట్నెస్ శిక్షణ తీసుకునేవారు ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో కొన్ని రకాలు పక్క వైపు కదలికలకు సైతం పాదానికి స్థిరత్వాన్ని అందిస్తాయి. భారీ బరువులు ఎత్తేవారు ప్రత్యేక వెయిట్ లిఫ్టింగ్ షూస్ ఎంచుకోవాలి.
ఫార్మల్ షూస్ : ఆఫీసు సమావేశాలు, ఇంటర్వ్యూలు, అధికారిక కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడతాయి. లెదర్, సింథటిక్ పదార్థాలతో తయారు చేస్తారు. ఎక్కువసేపు నిలబడే లేదా నడిచే ఉద్యోగాలు చేసేవారు లోపలి మెత్తదనం, సైజుకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి.
హైకింగ్ షూస్ : కొండలు, రాళ్లు, మట్టిదారుల్లో నడిచేవారికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. గట్టిగా ఉండే లోస్, మెరుగైన పట్టు, పాదాలకు రక్షణ కల్పించే నిర్మాణం వీటి ప్రత్యేకత. కొన్ని నీటి నిరోధకత గుణంతో ఉంటాయి.
సేఫ్టీ షూస్ : ఫ్యాక్టరీలు, నిర్మాణ ప్రదేశాలు, గోదాముల్లో పనిచేసే వారికి ఇవి అవసరమవుతాయి. షూ ముందు బాగంలో స్టీల్ లేదా కాంపోజిట్ టో క్యాప్ ఉంటుంది. ఇది బరువైన వస్తువులు పడటం నుంచి పాదాలను రక్షించడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఫుట్ బాల్, బాస్కెట్బాల్, టెన్నిస్ క్రీడాకారుల కోసం ప్రత్యేకమైన షూ ఉంటాయి. మైదానంలో పరుగెత్తడం, వేగంగా దిశను మార్చుకోవడం, బంతిని తన్నడం, ఎగరడం, కదిలేటప్పుడు పాదాలు స్థిరంగా ఉండేందుకు అనువుగాఉంటాయి. మైదానం ఉపరితంల, గడ్డి ఆధారంగా వీటిని ఎంచుకోవాలి.
ఆర్ధోపెడిక్ షూస్ : పాదాల ఆకృతి, నడకలో ఇబ్బందులు లేదా ప్రత్యేక వైద్య అవసరాలున్న వారి కోసం ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఆర్చ సపోర్ట్, అదనపు వెడల్పు, ప్రత్యేక ఇన్సోల్స్ సదుపాయం ఉంటుంది. పాదాల నొప్పి ఉన్నవారు వైద్య నిపుణుల సలహా మేరకు ఉపయోగించాలి.
ఒత్తిడి తగ్గించే ఇన్సోల్
పాదాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఇన్సోల్ ఉపయోగపడుతుంది. క్రీడాకారులు, రన్నర్లు, ఎక్కువసేపు నిల్చొని పనిచేసే వారు పాదాల ఆకృతికి తగిన ఇన్సోల్ ఎంచుకుంటే అన్ని వైపులా సమానంగా బరువు పడుతుంది. పాదాల నొప్పులు, ఫ్లాట్ ఫీట్ లాంటి సమస్యలుంటే వైద్యుల సూచనల మేరకు ఉపయోగించాలి.
కొనేటప్పుడు ఏమేం చూడాలంటే!
- వేళ్లు స్వేచ్ఛగా కదిలేలా స్థలం ఉండాలి. మరీ బిగుతుగా లేదా వదులుగా ఉండకూడదు.
- నడక, పరుగు వంటి అవసరాలకు తగిన మెత్తదనం ఉండాలి.
- జారిపోయే ప్రమాదం తగ్గించేలా నేలకు తగిన పట్టు ఉండాలి.
- ఎక్కువసేపు ధరించేవారు తేలికైన, సౌకర్యవంతమైనవి ఎంచుకోవాలి.
- కుట్టు, అతికింపు, అడుగు భాగం దృఢత్వాన్ని పరిశీలించాలి.
అవసరానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి
షూ ఎంపికలో అభిరుచులు, ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, పాదాల అవసరాలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. షూ ధరించి కొద్ది సేపు నడిచి చూడాలి. ఎక్కడైనా ఒత్తిడి, నొప్పి, రాపిడి అనిపిస్తుందా? లేక సౌకర్యంగా ఉందా అనేది పరిశీలించాలి. సరైన షూ ఎంచుకుంటే సౌకర్యవంతమైన నడకకు, పనికి తగిన పట్టు, మద్దతుకు సహకరిస్తుందని వైద్యులు వెల్లడించారు.
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