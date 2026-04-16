ఈ శనిదేవుడు "శుభమని దీవిస్తాడు! - తప్పకుండా వెళ్లిరండి

తమిళనాడు తిరువారూర్ జిల్లాలో శక్తివంతమైన ఆలయం - అగ్నీశ్వరుడిని దర్శిస్తే అన్నీ శుభాలే!

Published : April 16, 2026 at 10:45 AM IST

Shani god : ఏలినాటి శనితో ఎంతో మంది బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారు శనిదేవుడిని ఆశ్రయిస్తారు. కరుణించమని వేడుకుంటారు. ఇలాంటి వారు తమిళనాడులోని తిరువారూర్ జిల్లా, తిరుక్కొళ్లికాడులో కొలువైన శ్రీ అగ్నీశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శిస్తే మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇది అత్యంత మహిమాన్వితమైన ఆలయం. ఏలినాటి శని ప్రభావంతో సతమతమయ్యే భక్తులకు ఉపశమనం కలిగించే క్షేత్రంగా, అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించే పుణ్యధామంగా ఈ "పొంగు శని" దేవాలయం ప్రసిద్ధి చెందింది.

​సాధారణంగా ఏలినాటి శని కాలం ఏడున్నర ఏళ్లు ఉంటుంది. ఇది మూడు దశలుగా సాగుతుంది. మొదటి దశ ​మంగు శని (వ్యయ శని). రెండోది దశ పొంగు శని (జన్మ శని). మూడో దశ ​మరణ శని (ద్వితీయ శని) చాలామందికి ఈ మూడు దశల్లో జీవితం కష్టతరంగా ఉంటుంది. ఇలా బాధపడేవారు ఈ క్షేత్రంలోని శనీశ్వరుడిని పూజిస్తే కష్టాలు తొలగి, జీవితం 'పొంగు'లా అభివృద్ధి చెందుతుందని భక్తుల నమ్మకం. ఇక్కడ పరమశివుడు అగ్నీశ్వరుడిగా ప్రధాన దైవంగా పూజలందుకుంటుండగా, శనీశ్వరుడు అదే ప్రాంగణంలో విశేష శక్తితో కొలువై ఉన్నాడు.

స్థల పురాణం :

​ఈ ఆలయ ఆవిర్భావం వెనుక రెండు ప్రధాన కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి దక్షయజ్ఞానికి హాజరైనందుకు, పాండవుల లక్కగృహ దహనానికి కారణమైనందుకు అగ్నిదేవుడు శివుని ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. శాప విముక్తి కోసం అగ్ని ఇక్కడ తపస్సు చేయగా, పరమేశ్వరుడు అగ్ని రూపంలోనే సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహించాడట. అందుకే ఇక్కడి స్వామిని 'అగ్నీశ్వరుడు' అని పిలుస్తారు.

​శనీశ్వరుడికి వరం :

భక్తుల కష్టాలకు తనే కారణమని లోకం తనను నిందిస్తోందని బాధపడిన శనిదేవుడు, వశిష్ట మహర్షి సూచనతో ఇక్కడ శివుడిని ప్రార్థించాడు. ఆయన భక్తికి మెచ్చిన శివుడు.. తన పేరు మీదనే 'ఈశ్వర' బిరుదును శనికి ప్రసాదించి, "శనీశ్వరుడు"గా మార్చాడట. తనను దర్శించుకున్న భక్తులకు శుభాలు చేకూర్చాలని శనికి వరమిచ్చాడు.

​ఆలయ ప్రత్యేకతలివే :

​అరుణవర్ణ లింగం:

అగ్నికి ప్రతీకగా ఇక్కడి శివలింగం నలుపు రంగులో కాకుండా లేత ఎరుపు (అరుణ) రంగులో ఉండటం విశేషం.

​అభయముద్రలో శని:

ఇక్కడ శని భగవానుడు ఒక చేతిలో నాగలి పట్టుకుని, భయపడవద్దని భక్తులకు అభయమిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తాడు. కుబేర స్థానానికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల సంపద కలుగుతుందని నమ్ముతారు.

​అరుదైన మూర్తులు:

అమ్మవారు మృదుపదనాయకిగా, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ధనుర్బాణాన్ని ధరించి ఇక్కడ దర్శనమిస్తారు.

​నవగ్రహాల అమరిక:

ఇతర ఆలయాల్లో గ్రహాలు వేర్వేరు దిశల్లో ఉంటే, ఇక్కడ మాత్రం ఒకరికొకరు ఎదురెదురుగా ఉంటారు.

ఎలా చేరుకోవాలి :

రైలు మార్గంలో సులువుగా ఇక్కడి చేరుకోవచ్చు. తిరువారూర్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటే, అక్కడి నుండి కేవలం 30 నిమిషాల ప్రయాణంతో ఆలయానికి వెళ్లవచ్చు.

విమాన మార్గం ద్వారా వెళ్లాలనుకుంటే తిరుచిరాపల్లి ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకోవాలి. అక్కడి నుండి సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం ఉంది.

రోడ్డు ద్వారా వెళ్లాలనుకునేవారు ముందుగా తిరువారూర్ చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాలు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయి.

ప్రతీ ​ఏటా మహాశివరాత్రి, శనిత్రయోదశి పర్వదినాల్లో ఇక్కడ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి.

