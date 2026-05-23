ఆ మార్కెట్లో "పెళ్లి సంబంధాలు" దొరుకుతాయి! - పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులే వెళ్తారు!
- మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్స్ వచ్చినా తగ్గేదేలే అంటున్న "మ్యారేజ్ మార్కెట్" - రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఆదరణ!
Published : May 23, 2026 at 1:48 PM IST
Shanghai Marriage Market in China : నార్మల్గా ఇంట్లో అమ్మాయి లేదా అబ్బాయికి పెళ్లి చేయాలనుకుంటే పెద్దలు సంబంధాల కోసం వెతుకుతారు. ఈ క్రమంలోనే తెలిసిన వారికి, చుట్టాలకు చెబుతుంటారు. అదీ కాదంటే పెళ్లిళ్ల పెరయ్యకు ఫొటోలు, వివరాలు ఇచ్చి సరిపడా సంబంధాలు ఉంటే చెప్పమని అడుగుతుంటారు. ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ పెరిగి మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్స్, యాప్స్ రావడం వల్ల వాటిల్లో ప్రొఫైల్ పెట్టి ఆ పద్ధతిలోనూ వెతుకుతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు చెప్పబోయే దేశంలో మాత్రం పెళ్లి సంబంధాల కోసం మార్కెట్కి వెళ్తారట. వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇది నిజం!
కూరగాయల కోసం మార్కెట్లకు వెళ్లినట్లు.. అక్కడ పెళ్లి సంబంధాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మ్యారేజ్ మార్కెట్కు వెళ్తారు. అయితే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో విషయం.. మ్యాట్రిమోనియల్ వంటి ఆన్లైన్ యాప్స్ ఎన్ని వచ్చినా ఇప్పటికీ ఆ మార్కెట్ పాపులారిటీ ఏ మాత్రం తగ్గలేదట. ఇంతకీ ఆ మ్యారేజ్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? దాని ప్రత్యేకతలేంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వందల కొద్దీ బయోడేటాలు : ఈ మ్యారేజ్ మార్కెట్ చైనా షాంఘైలోని పీపుల్స్ పార్క్లో ఉంది. ఈ మార్కెట్కు వెళ్తే అమ్మాయి/ అబ్బాయికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వందల కొద్దీ దర్శనమిస్తాయి. పుట్టిన తేదీ, హైట్, ఎడ్యుకేషన్, జాబ్, జీతం, ఆస్తులు, జాతకం, అలవాట్లు, ఇష్టాలు, మొబైల్ నంబర్.. వంటి విషయాలను ముందుగానే పేపర్ మీద రెజ్యూమె ఫార్మాట్లో రాసి ప్రింట్ తీపిస్తారు. ఇక ఆ ప్రింట్ను మార్కెట్ ఏరియాలోని చెట్ల కొమ్మలకు వేలాడదీస్తారు. లేదంటే నడిచే దారిలో ఇరువైపులా ఉన్న గోడలకు అతికిస్తారు. అదీ కాదంటే అక్కడక్కడా వివిధ రంగులు కలిగిన గొడుగులను వేలాడదీస్తే వాటికి క్లిప్స్ సహాయంతో అమర్చుతారు.
నచ్చితే.. పెళ్లి చూపులు : ఇక మ్యారేజ్ పార్క్కి వెళ్లిన పేరెంట్స్ పిల్లల ప్రొఫైల్స్ని అక్కడ ఉంచి.. ఆపై తమ పిల్లల కోసం సరైన భాగస్వామిని వెతుకుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్ మొత్తం తిరుగుతూ ప్రొఫైల్స్ అన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఆ ప్రొఫైల్స్లో ఏదైనా నచ్చితే వారిని కాంటాక్ట్ అవుతారు. అవతలి వాళ్లకు కూడా ఈ సంబంధం నచ్చితే పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆపై వ్యక్తిగతంగా అమ్మాయి, అబ్బాయి కలుసుకొని మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో ఏవైనా సంబంధం గురించి ఏమైనా అనుమానాలు ఉన్నా, వాటిని తీర్చడానికి, పెళ్లి కుదర్చడానికి అక్కడే మధ్యవర్తులు కూడా ఉంటారు. వారి సహాయం కూడా తీసుకుని పెళ్లిళ్లు నిశ్చయించుకోవచ్చుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమ పిల్లలకు పెళ్లి సంబంధాలు కుదిరే దాకా ఈ మార్కెట్ను సందర్శిస్తుంటారట అక్కడి తల్లిదండ్రులు.
మ్యారేజ్ మార్కెట్ వెనుక స్టోరీ ఇదే: చైనాలో యువతీ యువకులు తమ కెరీర్, ఉద్యోగాల్లో బిజీ అయిపోవడం వల్ల పెళ్లి సంబంధాలు చూసుకోవడానికి వారికి సమయం దొరకడం లేదంట. దీంతో వివాహాలు ఆలస్యమవుతున్నాయి. ఇక తమ పిల్లలకు పెళ్లి వయసు దాటిపోతుందనే ఆందోళనతో తల్లిదండ్రులే స్వయంగా ఈ బాధ్యతను తీసుకుని 2004 నుంచి మ్యారేజ్ మార్కెట్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ఈ మార్కెట్ వీకెండ్లో ఎక్కువగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతీ శనివారం, ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శనివారం రోజు ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు ఈ మార్కెట్ను విజిట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే శనివారం రోజు ఏదైనా సంబంధం కుదిరితే ఆ మరుసటి రోజు అంటే ఆదివారం నాడే తమ పిల్లలకు 'బ్లైండ్ డేట్' ఏర్పాటు చేయడానికి వీలుంటుంది. సో ఎక్కువ మంది శనివారం రోజు రావడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు.
మార్కెట్కు ఆదరణ పెరగడానికి ఇవే కారణాలు : మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్లు/యాప్స్ ద్వారా ఆన్లైన్లోనే పెళ్లి సంబంధాలు చూసుకొనే అవకాశమున్న ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ మ్యారేజ్ మార్కెట్కు ఆదరణ కలగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు.
- ఏ పేరెంట్స్కైనా తమ పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుని ఆనందంగా, హాయిగా గడపాలన్న కోరిక ఉంటుంది. అయితే, చైనాలోని కొద్దిమంది యువత ఉద్యోగాల బిజీలో పడిపోయి వివాహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుండటంతో.. పేరెంట్స్ ఈ మార్కెట్ను సందర్శిస్తున్నారట. అలా క్రమక్రమంగా ఈ మార్కెట్కు పాపులారిటీ పెరుగుతున్నట్లు అక్కడి నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఈ మార్కెట్ ద్వారా కుదిరిన సంబంధాలన్నీ పెద్దలు చూసినవే. ఇలా పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకున్న జంటలన్నీ ఏ కలతలూ లేకుండా హ్యాపీ లైఫ్ గడుపుతున్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఇది కూడా మార్కెట్కు ఆదరణ పెరగడానికి మరో కారణమంటున్నారు.
- ఈ పెళ్లి మార్కెట్లో కేవలం అక్కడి వారి వివరాలు మాత్రమే కాకుండా ఎన్నారైలకు సంబంధించిన ప్రొఫైల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయట.
ఎడారిలో భారీగా ద్రాక్షా తోటలు - ఇజ్రాయిల్ టెక్నాలజీ ఇదే!
ఉద్యోగులు కూర్చోకపోతే ఏమవుతుంది? - కేరళలో మొదలైన మార్పు దేశానికి విస్తరిస్తుందా?