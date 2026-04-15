ETV Bharat / offbeat

సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్లు పేలి నలుగురు మృతి - 21 మందికి గాయాలు

గ్యాస్‌ సిలిండర్లు పేలిన ఘటనలో 21 మందికి తీవ్రగాయాలు - ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలింపు - 12 మంది పరిస్థితి విషమం

4 Dead and Several Injured in Gas Cylinder Explosion Incident in House in Satya Sai District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 1:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

4 Dead and Several Injured in Gas Cylinder Explosion Incident in House in Satya Sai District: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో ఒక్కసారిగా అలజడి రేగింది. భూమి కంపించినట్లు, ఆకాశం విరిగిపడినట్లు భారీ శబ్దంతో డిటోనేటర్లు పేలాయి. ఆ ఘటనతో ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా అరుపులు, కేకలతో దద్దరిల్లింది. తీరా చూస్తే రెప్పపాటులో నలుగురు మాంసం ముద్దలుగా మారారు. 21 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

సత్యసాయి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో ఓ ఇంట్లో భారీ శబ్ధంతో డిటోనేటర్లు పేలాయి. పేలుడు తీవ్రతకు ఇంటి గోడలు పగిలిపోయాయి. చుట్టుపక్కల నివాసాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఆ ఇంట్లో ఉన్న వారు ఏం జరిగింతో తెలుసుకునేలోపే నలుగురు రెప్పపాటులో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 21మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పేలుడుతో ఆ ప్రాంతంలో భీతావహ వాతావరణం నెలకొంది.

నివాసంలో ఓ కూలీ డిటోనేటర్లు నిల్వ ఉంచినట్లు, అవి పేలడం వల్ల చుట్టుపక్కల భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. నివాసాల్లో ఉన్న గ్యాస్‌ సిలిండర్లకు మంటలు అంటుకొని సిలిండర్లు సైతం పేలాయి. భారీగా మంటలు సైతం ఎగిసిపడ్డాయి.

ప్రమాదంలో గాయపడిన 21 మందిని స్థానికులు హుటాహుటిన ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో 12 మంది పరిస్థితి విషమం ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుల్లో ముగ్గురు కుమ్మరవాండ్లపల్లికు చెందిన మహబూన్నీసా, పి.విశ్వనాథ్‌రెడ్డి, మధుసూదన్‌గా గుర్తించారు. ఒకరు కదిరికి చెందిన అస్లాం బాషాగా తేల్చారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.