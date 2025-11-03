పంచదార లేకుండా "నల్ల నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!
ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 2:39 PM IST
Black Sesame Seeds Laddu : చాలా మంది లడ్డూలనూ ఇష్టంగా తింటారు. తియ్యగా ఉండి నోటికి రుచినిచ్చే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాకుండా వివాహాలు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి బూందీ, మోతీచూర్, రవ్వలడ్డూ వంటి మాత్రమే తెలుసు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి నువ్వులతో లడ్డూలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోంటి కావాలంటారు.
అదేవిధంగా స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్ప్రైజ్ చేయండి. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలు దీనిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - 200 గ్రాములు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- పుట్నాలు - పావు కప్పు
- ఎండు ఖర్జూరం - 15
- తురిమిన బెల్లం - అర కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకులు - 5
- ఎండుకొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ను వేడి చేయాలి. పాన్ వేడైన తర్వాత 200 గ్రాముల నువ్వులు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో వేయించిన నువ్వులు, పావు కప్పు పుట్నాలు, ఐదు యాలకులు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 15 ఎండు ఖర్జూరాలను గింజలను తీసేసి ముక్కలుగా చేసి మిక్సీజార్లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం నువ్వుల పొడిలో ఖర్జూరం పొడిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే అర కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి ముద్దగా అయ్యే వరకు గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయించిన పల్లీలను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు నువ్వుల పొడిలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడితో పాటు పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కలిపి పెట్టుకున్న పొడిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కావాల్సిన సైజులో లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ నల్ల నువ్వుల లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!
