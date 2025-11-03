ETV Bharat / offbeat

పంచదార లేకుండా "నల్ల నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!

ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Nalla Nuvvula Laddu
Nalla Nuvvula Laddu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Black Sesame Seeds Laddu : చాలా మంది లడ్డూలనూ ఇష్టంగా తింటారు. తియ్యగా ఉండి నోటికి రుచినిచ్చే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాకుండా వివాహాలు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి భోజనాల్లో పెడుతుంటారు. ఇక లడ్డూలు అనగానే చాలా మందికి బూందీ, మోతీచూర్​, రవ్వలడ్డూ వంటి మాత్రమే తెలుసు. ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి నువ్వులతో లడ్డూలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోంటి కావాలంటారు.

అదేవిధంగా స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు నిమిషాల్లో తయారు​ చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న వేడుకల్లో ఈ విధంగా చేసి వారిని సర్​ప్రైజ్​ చేయండి. పైగా దీని కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలు దీనిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారయ్యే ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా?

క్రీమీ, గ్రేవీతో "సోయా కీమా బాల్స్ కర్రీ' - నాన్​వెజ్ మించిన టేస్ట్!

Black Sesame Seeds Laddu
నల్ల నువ్వులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - 200 గ్రాములు
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • పుట్నాలు - పావు కప్పు
  • ఎండు ఖర్జూరం - 15
  • తురిమిన బెల్లం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకులు - 5
  • ఎండుకొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
Nalla Nuvvula Laddu
ఖర్జూరం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​ను వేడి చేయాలి. పాన్ వేడైన తర్వాత 200 గ్రాముల నువ్వులు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Nalla Nuvvula Laddu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో వేయించిన నువ్వులు, పావు కప్పు పుట్నాలు, ఐదు యాలకులు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 15 ఎండు ఖర్జూరాలను గింజలను తీసేసి ముక్కలుగా చేసి మిక్సీజార్​లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అనంతరం నువ్వుల పొడిలో ఖర్జూరం పొడిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే అర కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి ముద్దగా అయ్యే వరకు గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి.
Nalla Nuvvula Laddu
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయించిన పల్లీలను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు నువ్వుల పొడిలో గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడితో పాటు పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Nalla Nuvvula Laddu
పల్లీలు (Getty Images)
  • కలిపి పెట్టుకున్న పొడిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కావాల్సిన సైజులో లడ్డూలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ నల్ల నువ్వుల లడ్డూలు రెడీ అయినట్లే!

"రాగిపిండితో స్నాక్​లాంటి టిఫిన్" - ఒక రెసిపీ రెండు రకాల అల్పాహారం!

"మిల్లెట్స్" తినాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవడం పర్ఫెక్ట్ - మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "కొర్ర పొంగలి"

TAGGED:

BLACK SEASAME SEEDS LADDU
BLACK TIL KE LADDU MAKING
ELLU URUNDAI RECIPE
నల్ల నువ్వుల లడ్డూ తయారీ
NALLA NUVVULA LADDU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.