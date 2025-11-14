Bihar Election Results 2025

వేడివేడి అన్నంలోకి రుచికరమైన "నువ్వుల చారు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

అందరూ ఇష్టపడే నువ్వుల చారు - ఇలా కొత్తగా ట్రై చేయండి, టేస్ట్ సూపర్​!

Sesame Seeds Charu
Sesame Seeds Charu (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 2:13 PM IST

Sesame Seeds Charu Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల చారు రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఓసారి నువ్వుల చారు ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ భలే గొప్పగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేస్తారు. పిల్లలు కూడా ఈ చారుతో రోజూ తినే దాని కంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! పైగా ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. మరి సింపుల్, టేస్టీ నువ్వుల చారు ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Nuvvula Charu
నువ్వులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నువ్వులు - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Nuvvula Charu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఆరు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Nuvvula Charu
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు నువ్వులు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించి పెట్టుకున్న నువ్వులు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Nuvvula Charu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, గ్రైండ్ చేసి ఉంచిన నువ్వులువెల్లుల్లి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి.
Nuvvula Charu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తాలింపును తయారైన నువ్వుల మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే వేడివేడి నువ్వుల చారు రెడీ అయినట్లే!
  • నువ్వుల చారును వేడివేడి అన్నంలో వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు!

