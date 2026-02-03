కరకరలాడే "నువ్వుల కజ్జికాయలు" - పైకి క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా!
నువ్వులు, బెల్లం కాంబినేషన్లో కజ్జికాయలు - టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 10:35 AM IST
Nuvvula Kajjikayalu in Telugu : కజ్జికాయలు పైకి క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇందులో నువ్వుల కజ్జికాయలు కూడా ఒకటి. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇవి చేశారంటే మరింత రుచిగా వస్తాయి! మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నువ్వులు - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - సరిపడా
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు నువ్వులు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. నువ్వులు చల్లారిన అనంతరం మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వుల పొడిని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక కప్పు బెల్లం తురుము వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గోధుమపిండి ముద్దను మరోసారి కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఒక్కొ ఉండను ఉంచి కర్రతో పూరీ మాదిరి చేయాలి.
- అనంతరం కజ్జికాయల మౌల్డ్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీ పెట్టాలి. దీనిపై కొద్దిగా నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేసి మౌల్డ్ అంచులకు లైట్గా తడి అంటించి క్లోజ్ చేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్ ఓపెన్ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్లో వేయాలి. అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి.
- నూనె వేడైన తర్వాత కజ్జికాయలను ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి
- మిగిలిన కజ్జికాయలను కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించి తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఈ కజ్జికాయలు చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే నువ్వుల కజ్జికాయలు మీ ముందుంటాయి!
