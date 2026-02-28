ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "నువ్వల చెగోడీలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

చెగోడీలు ఇలా చేసి చూడండి - నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి!

Nuvvula Chegodilu
Nuvvula Chegodilu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Nuvvula Chegodilu Making : పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి రాగానే స్నాక్స్​ కావాలని అడుగుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది బయట స్నాక్స్ కొనుగోలు చేసి చిన్నారులకు ఇస్తుంటారు. ఇక అలా చేయకుండా ఓసారి ఇలా నువ్వుల చెగోడీలు చేసి పెట్టారంటే కరకరలాడుతూ నోటికి ఎంతో రుచినిస్తాయి. అంతేకాక నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు, పండగల సమయాల్లో చేసుకునేందుకు బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా నువ్వుల చెగోడీలు ఎలా ప్రిపేర్​ చేయాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Nuvvula Chegodilu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - 3 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వాము - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - తగినంత
  • నువ్వులు - సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు కప్పుల నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి మరిగించాలి. ఇలా ఆయిల్ వేయడం వల్ల చెగోడీలు గుల్లగా ఎక్కువగా నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి.
  • ఈ మిశ్రమం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మూడు కప్పుల బియ్యప్పిండి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Nuvvula Chegodilu
నువ్వులు (Getty Images)
  • 5 నిమిషాల తర్వాత చేతులను చల్లని నీళ్లలో ముంచి పిండిని చపాతీ పిండి మాదిరిగా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని ఆ తర్వాత సన్నగా రోల్ చేయాలి. ఆపైన నువ్వులు వేసి పిండికి అంటుకునే విధంగా అటూఇటూ తిప్పుతూ రెండు చివర్లు కలిపి రౌండ్​ షేప్​లో చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని చెగోడీలను తయారు చేసుకుని ఓ ప్లేట్‌లోకి తీసుకోవాలి.
Nuvvula Chegodilu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిల్లుల గరిటెపై చెగోడీలు ఉంచి నూనెలో 30 సెకన్ల పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చెగోడీలను కడాయిలో వేసి 30 సెకన్ల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. అనంతరం రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం చెగోడీలను ప్లేట్​లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Nuvvula Chegodilu
పసుపు (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే నువ్వుల చెగోడీలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ చెగోడీలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

