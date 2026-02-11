ETV Bharat / offbeat

మీరు ప్రయాణిస్తున్న రైల్వే కోచ్​ నీట్​గా లేదా? - ఈ యాప్​లో ఒక్క రిక్వెస్ట్​ పెడితే చాలు!

-మీరు తరచూ రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారా? - అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

Services for Passengers in Trains
Services for Passengers in Trains (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Services for Passengers in Trains: భారతదేశంలో మెజార్టీ పీపుల్​ దూర ప్రయాణాల కోసం రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. ధర తక్కువ, జర్నీ సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది వీటినే సెలెక్ట్​ చేసుకుంటారు. అందుకే నెలల ముందుగానే టికెట్లు బుక్​ చేసుకుంటుంటారు. అయితే ట్రైన్​లో ప్రయాణించే సమయంలో మనకు కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. మన సీట్లో వేరొకరు కూర్చోవడం, మిస్​బిహేవ్​ చేయడం, వైద్యపరంగా ఇబ్బందులు వంటివి ఎదురవుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా మనం ప్రయాణిస్తున్న కోచ్​లు నీట్​గా ఉండవు. ఇలాంటి వాటికి పరిష్కారం కోసం యాప్​లో రిక్వెస్ట్​ పెడితే సరిపోతుంది. అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కోచ్​ క్లీన్​గా లేకపోతే: రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా మందికి ఎదురయ్యే సమస్య కోచ్​లు క్లీన్​గా లేకపోవడం. మరీ ముఖ్యంగా టాయిలెట్లు అపరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది తప్పనిసరి పరిస్థితులల్లో వాటినే ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికే రైల్వే శాఖ రైల్​మదద్​(RailMadad) అనే యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ఒక కంప్లెంట్​ ఇస్తే నెక్ట్స్​ స్టేషన్​లో క్లీనింగ్​ సిబ్బంది వచ్చి మీ కోచ్​ క్లీన్​ చేస్తారు.

యాప్​ను ఎలా యూజ్​ చేయాలి:

  • ముందుగా ప్లే స్టోర్​ నుంచి రైల్​మదద్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • యాప్​ ఓపెన్​ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మీ పేరు, ఫోన్​ వంటివి ఎంటర్​ చేసి పాస్​వర్డ్​ క్రియేట్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అవ్వాలి. ఫిర్యాదు చేసేందుకు మీ PNR నెంబర్​, Coach Cleaness, వంటి వివరాలు ఎంటర్​ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ నెక్ట్స్​ స్టేషన్​లో రైల్వే సిబ్బంది వచ్చి కోచ్​ను క్లీన్​ చేసి వెళ్తారు.

కాల్​ ద్వారా కూడా: ఎటువంటి లాగిన్ వివరాలు లేకుండానే 139 కి కాల్ చేసి 'ఆప్షన్ 4' ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అదే విధంగా కోచ్​ మిత్ర లేదా రైల్​మదద్​ వెబ్​సైట్​ ద్వారా కూడా రిక్వెస్ట్​ పెట్టుకోవచ్చు.

SMS ద్వారా కూడా కంప్లెయింట్​: ఏ విధమైన కాల్​ లేదా లాగిన్​ లేకుండా కేవలం ఒక్క మెసేజ్​ సాయంతో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అందుకోసం మీ PNR నెంబర్​ , సర్వీస్​ కోడ్​ అవసరమవుతాయి. ఉదాహరణకు "CLEAN 2564781369 C" అని టైప్​ చేసి 58888 లేదా 9200003232 నెంబర్​కు మెసేజ్​ పంపిస్తే సరిపోతుంది. సర్వీస్​ కోడ్స్​ చూస్తే..

  • C - క్లీనింగ్​
  • W - నీటి కొరత
  • P - పెస్ట్​ కంట్రోల్​
  • B - బెడ్​ రోల్​
  • E - ట్రైన్​ లైట్స్​/ఏసీ

మిస్​ బిహేవ్​ చేస్తుంటే: మనం రైలులో ప్రయాణిస్తుంటే అందులో ఇతర ప్రయాణికులు కూడా ఉంటారు. అయితే కొందరు మనతో మిస్​బిహేవ్​ చేస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు అధైర్య పడకుండా 139 అనే నెంబర్​కు కాల్​ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా కాల్​ చేయగానే అది ఆర్పీఎఫ్​ పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళుతుంది. అప్పుడు మీ పీఎన్​ఆర్​ నెంబర్​, మీ కోచ్​ డిటైల్స్​ చెప్పగానే నెక్ట్స్​ స్టేషన్​కి ఆర్పీఎఫ్​ పోలీసులు చేరుకుని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని అరెస్ట్​ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు టెన్షన్​ పడకుండా ఈ నెంబర్​కు ఫోన్​ చేస్తే సరిపోతుంది. కేవలం ఇటువంటి సిట్యుయేషన్​ మాత్రమే కాకుండా మెడికల్​ ఎమర్జెనీ అయితే 139కి కాల్​ చేయవచ్చు.

