Published : February 11, 2026 at 11:15 AM IST
Services for Passengers in Trains: భారతదేశంలో మెజార్టీ పీపుల్ దూర ప్రయాణాల కోసం రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. ధర తక్కువ, జర్నీ సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది వీటినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అందుకే నెలల ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే ట్రైన్లో ప్రయాణించే సమయంలో మనకు కొన్ని పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. మన సీట్లో వేరొకరు కూర్చోవడం, మిస్బిహేవ్ చేయడం, వైద్యపరంగా ఇబ్బందులు వంటివి ఎదురవుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా మనం ప్రయాణిస్తున్న కోచ్లు నీట్గా ఉండవు. ఇలాంటి వాటికి పరిష్కారం కోసం యాప్లో రిక్వెస్ట్ పెడితే సరిపోతుంది. అది ఎలానో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కోచ్ క్లీన్గా లేకపోతే: రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా మందికి ఎదురయ్యే సమస్య కోచ్లు క్లీన్గా లేకపోవడం. మరీ ముఖ్యంగా టాయిలెట్లు అపరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది తప్పనిసరి పరిస్థితులల్లో వాటినే ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికే రైల్వే శాఖ రైల్మదద్(RailMadad) అనే యాప్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక కంప్లెంట్ ఇస్తే నెక్ట్స్ స్టేషన్లో క్లీనింగ్ సిబ్బంది వచ్చి మీ కోచ్ క్లీన్ చేస్తారు.
యాప్ను ఎలా యూజ్ చేయాలి:
- ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి రైల్మదద్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మీ పేరు, ఫోన్ వంటివి ఎంటర్ చేసి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఫిర్యాదు చేసేందుకు మీ PNR నెంబర్, Coach Cleaness, వంటి వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ నెక్ట్స్ స్టేషన్లో రైల్వే సిబ్బంది వచ్చి కోచ్ను క్లీన్ చేసి వెళ్తారు.
కాల్ ద్వారా కూడా: ఎటువంటి లాగిన్ వివరాలు లేకుండానే 139 కి కాల్ చేసి 'ఆప్షన్ 4' ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అదే విధంగా కోచ్ మిత్ర లేదా రైల్మదద్ వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు.
SMS ద్వారా కూడా కంప్లెయింట్: ఏ విధమైన కాల్ లేదా లాగిన్ లేకుండా కేవలం ఒక్క మెసేజ్ సాయంతో కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అందుకోసం మీ PNR నెంబర్ , సర్వీస్ కోడ్ అవసరమవుతాయి. ఉదాహరణకు "CLEAN 2564781369 C" అని టైప్ చేసి 58888 లేదా 9200003232 నెంబర్కు మెసేజ్ పంపిస్తే సరిపోతుంది. సర్వీస్ కోడ్స్ చూస్తే..
- C - క్లీనింగ్
- W - నీటి కొరత
- P - పెస్ట్ కంట్రోల్
- B - బెడ్ రోల్
- E - ట్రైన్ లైట్స్/ఏసీ
మిస్ బిహేవ్ చేస్తుంటే: మనం రైలులో ప్రయాణిస్తుంటే అందులో ఇతర ప్రయాణికులు కూడా ఉంటారు. అయితే కొందరు మనతో మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు అధైర్య పడకుండా 139 అనే నెంబర్కు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా కాల్ చేయగానే అది ఆర్పీఎఫ్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళుతుంది. అప్పుడు మీ పీఎన్ఆర్ నెంబర్, మీ కోచ్ డిటైల్స్ చెప్పగానే నెక్ట్స్ స్టేషన్కి ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు చేరుకుని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు టెన్షన్ పడకుండా ఈ నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే సరిపోతుంది. కేవలం ఇటువంటి సిట్యుయేషన్ మాత్రమే కాకుండా మెడికల్ ఎమర్జెనీ అయితే 139కి కాల్ చేయవచ్చు.
