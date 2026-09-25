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రిటైర్మెంట్​ అయినా తగ్గేదేలే! - సెకండ్​ ఇన్నింగ్స్​తో ఫుల్​ జోష్​లో​ "సీనియర్ సిటిజన్స్​"!

-పదవీ విరమణ అంటే విశ్రాంతి తీసుకోవడం కాదు - ట్రెండ్​కు తగ్గట్టు సెకండ్​ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించి తమ అనుభవాలనే పెట్టుబడిగా పెట్టి సీనియర్​ సిటిజన్స్​ గురువుల అవతారం!

Senior Citizens Second Innings after Retirement
Senior Citizens Second Innings after Retirement (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 12:17 PM IST

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Senior Citizens Second Innings after Retirement: సంస్థ ఏదైనా ఒక వయసు వచ్చాక ఉద్యోగులకు రిటైర్‌మెంట్‌ తప్పనిసరి. పాతికేళ్ల వయసులో ఉద్యోగంలో చేరుతున్నప్పుడు ఎంత ఎగ్జైట్‌మెంట్‌కి గురవుతారో, అంతకు పదింతలు పదవీ విరమణ చేసే సమయంలో లోనవుతారు. అయితే ఒకప్పుడు రిటైర్మెంట్​ కాగానే ఇంటి పట్టునే ఉండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో హాయిగా గడపాలి అనుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్​ మారింది. 60 ఏళ్లు దాటినా "ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది బ్రదర్"​ అంటూ సెకండ్​ ఇన్నింగ్స్​ను ప్రారంభిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. "ఉద్యోగం నుంచి మాత్రమే పదవీ విరమణ చేశాం.. జీవితం నుంచి కాదు" అంటూ తమ అనుభవాలనే పెట్టుబడిగా పెట్టి గురువుల అవతారం ఎత్తుతున్నారంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

డబ్బు కోసమే కాదు: ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియా వాడకం పెరగడంతో అనుభవానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ గిరాకీ పెరిగింది. అయితే ఇప్పటివరకూ నచ్చకపోయినా జీతం కోసం కొలువులు చేసేవాళ్లు.. విరమణ అనంతరం తమ మనసుకు నచ్చినవి చేసేందుకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం డబ్బు కోసం మాత్రమే కాకుండా ఖాళీగా ఇంటిలో ఉండటం ఇష్టం లేక చాలా మంది గురువులుగా మారుతున్నారంటున్నారు.

అనుభవమే పెట్టుబడిగా: ఈ నయా విశ్రాంత గురువులు.. టీచింగ్​ ఫీల్డ్​లో కొనసాగి పదవీ విరమణ చేసి సవాళ్లు మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల నుంచి బ్యాంకర్లు, ఇంజినీర్లు, అకౌంటెంట్లు, హెచ్​ఆర్​ నిపుణులు, మార్కెటింగ్​ నిపుణులు, ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్లు ఇలా అన్ని రంగాల్లోని వాకు కూడా 60 దాటాక.. తమ మూడు దశాబ్దాల అనుభవాన్నే పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటున్నారంటున్నారు.

గతంలో కలెక్టర్లుగా పని చేసి పదవీ విరమణ చేసిన కొందరు విశ్రాంత ఉన్నతోద్యోగులు.. ప్రస్తుత పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పూర్తి సమయం వెచ్చిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరికొందురు వారంలో ఒకరోజు, వారాంతాల్లో శిక్షణ కేంద్రాలకు వెళ్లి బోధిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు. ఉద్యోగ జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలు, ఫైనాన్స్​, కెరీర్​ గైడెన్స్​తో పాటు తమకు తెలిసిన ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను సైతం చెబుతున్నారని తెలుపుతున్నారు.

ఆన్​లైన్​ గురువులుగా: సోషల్​ మీడియా ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టా, జూమ్​, గూగుల్​ మీట్​ లాంటి ఆన్​లైన్​ ప్లాట్​ఫాంల ద్వారానూ గురువులుగా కొత్త అవతారం ఎత్తి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నవారికి నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తున్నారంటున్నారు. ఇలా ఒకటి కాదు, తెలుగు, ఇంగ్లీష్​, గణితం, బ్యాంకింగ్​, యూపీఎస్సీ, రైల్వే లాంటి పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇచ్చే బోధకుల అవతారం ఎత్తుతున్నారంటున్నారు. వ్యక్తిత్వ వికాసం, కమ్యూనికేషన్​ నైపుణ్యాలను సైతం పెంచుతున్నారు పేర్కొంటున్నారు.

యోగా, ధ్యానం, సంగీతంలో శిక్షణ ఇస్తూ: పదవీ విరమణ తర్వాత చేతిలో ఎక్కువ సమయం ఉండటంతో చాలా మంది యోగా, మేడిటేషన్​ లాంటివి నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా నేర్చుకున్న తర్వాత తమ ప్రాంతాల్లో ఉండే పార్కులు, పబ్లిక్​ ప్రదేశాల్లో ఉచితంగా వీళ్లే నేర్పిస్తున్నారంటున్నారు. యోగా, ధ్యానం ఆన్​లైన్​లోనూ నేర్పిస్తున్నారని.. సంగీతం, డ్యాన్స్​లో పట్టు సాధించి చిన్నారులను తీర్చిదిద్దుతున్నారని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా యూట్యాబ్​ ఛానెళ్లు, ఆన్​లైన్​ కోర్సులు, సోషల్​ మీడియా ద్వారా నేర్పిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు.

ఏఐను వాడుకుంటూ తేలికగా: ఏఐ వచ్చాక డిజిటల్​ టెక్నాలజీ అంటే భయపడే వృద్ధుల్లో భయం పోయిందంటున్నారు. సాంకేతికతపై పట్టున్న వారే డిజిటల్​ యుగంలో బతకగలరనే భావన ఎగిరిపోయిందంటున్నారు. ఏఐను అసిస్టెంట్​గా పెట్టుకుని తమకు తెలిసిన పరిజ్ఞానాన్ని ఆకర్షణీయమైన విధానంలో అందరికీ పంచుతున్నారని తెలుపుతున్నారు. వీడియో ఎడిటింగ్​ దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్​, ప్రజంటేషన్​, వరకూ అన్నీ ఏఐతో తేలికగా చేసుకుంటూ, ఏ భాషలో ఉన్న సమాచారమైనా.. మన భాషలోనికి మార్చేసుకుంటూ వారి అనుభవాన్ని జోడిస్తూ అందరికీ అర్థమయ్యేలా వీడియోల రూపంలో అందిస్తున్నారని చెబుతున్నారు.

73 శాతం మంది ఆసక్తి: ఏజ్​వెల్​ ఫౌండేషన్​ అనే సంస్థ 2025లో జాతీయస్థాయిలో నిర్వహించిన ఓ సర్వే ప్రకారం.. 55 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో 73 శాతం మందికి రిటైర్మెంట్​ తర్వాత కూడా పనిచేయాలనే ఆసక్తి ఉందని వెల్లడించారు. కాకపోతే అవకాశాలు 23.1శాతం మంది మాత్రమే అందుకుంటున్నారని సదరు సంస్థ వెల్లడించినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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రిటైర్మెంట్ తర్వాత గురువులు
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