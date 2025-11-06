సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- నోరూరించే ఇన్స్టంట్ టిఫెన్ - ఏ చట్నీతో తిన్నా అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 6, 2025 at 11:26 AM IST
Semiya Uttapam Recipe: సేమియా చాలా మంది వంటింట్లో ఉంటుంది. దీంతో మెజార్టీ పీపుల్ పాయసం, ఉప్మా, కేసరి వంటివన్నీ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి కాస్త డిఫరెంట్గా ఊతప్పం ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మార్నింగ్ టిఫెన్స్ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి వంటివి లేనప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. డిన్నర్లోకి కూడా వీటిని ట్రై చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్తో పాటు లుక్ కూడా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని సేమియా ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- సేమియా - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కారం - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి బొంబాయి రవ్వ, అటుకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి పెరుగు, ఓ కప్పు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి దోశ పిండి మాదిరి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి సేమియా, మరో అర కప్పు వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అదే విధంగా కరివేపాకు, కొత్తిమీరను కూడా కట్ చేసుకోవాలి.
- పావుగంట తర్వాత అంటే సేమియా నానిన తర్వాత మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. అంటే ఊతప్పం వేసుకోవడానికి సరిపడేలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, కరివేపాకు, కారం, లైట్గా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా నూనె వేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కలిపి పెనం మీద వేసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిపై ఉల్లిపాయ మిక్స్ను వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. ఊతప్పం ఓవైపు కాలి ఎర్రగా మారిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి ఇంకో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండితో కావాల్సినన్నీ ఊతప్పాలు వేసుకుని కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ సేమియా ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సేమియా ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే రవ్వ కూడా అదే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. అటుకులు మందం లేదా పల్చటివి ఉపయోగించవచ్చు.
- పుల్లటి పెరుగు అయితే ఊతప్పం టేస్ట్ బాగుంటాయి. ఒకవేళ పుల్లటి పెరుగు లేకపోతే తాజా పెరుగు కూడా వాడుకోవచ్చు.
వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!