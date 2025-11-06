ETV Bharat / offbeat

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

- నోరూరించే ఇన్​స్టంట్ టిఫెన్ - ఏ చట్నీతో తిన్నా అద్దిరిపోతుంది!

Semiya Uttapam Recipe
Semiya Uttapam Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
Semiya Uttapam Recipe: సేమియా చాలా మంది వంటింట్లో ఉంటుంది. దీంతో మెజార్టీ పీపుల్​ పాయసం, ఉప్మా, కేసరి వంటివన్నీ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ఊతప్పం ట్రై చేయండి. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. మార్నింగ్​ టిఫెన్స్​ చేయడానికి ఇడ్లీ, దోశ పిండి వంటివి లేనప్పుడు ఇది పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. డిన్నర్​లోకి కూడా వీటిని ట్రై చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​తో పాటు లుక్​ కూడా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సేమియా ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Semiya Uttapam
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • సేమియా - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కారం - పావు టీస్పూన్​
Semiya Uttapam
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, అటుకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి పెరుగు, ఓ కప్పు నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి దోశ పిండి మాదిరి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి సేమియా, మరో అర కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. అదే విధంగా కరివేపాకు, కొత్తిమీరను కూడా కట్​ చేసుకోవాలి.
Semiya Uttapam
అటుకులు (Getty Images)
  • పావుగంట తర్వాత అంటే సేమియా నానిన తర్వాత మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. అంటే ఊతప్పం వేసుకోవడానికి సరిపడేలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​, కరివేపాకు, కారం, లైట్​గా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నూనె వేసుకోవాలి.
Semiya Uttapam
పెరుగు (Getty Images)
  • నూనె కాగిన తర్వాత పిండిని కలిపి పెనం మీద వేసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దానిపై ఉల్లిపాయ మిక్స్​ను వేసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మూత పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి. ఊతప్పం ఓవైపు కాలి ఎర్రగా మారిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి ఇంకో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండితో కావాల్సినన్నీ ఊతప్పాలు వేసుకుని కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ సేమియా ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Semiya Uttapam
ఉల్లి మిక్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • సేమియా ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే రవ్వ కూడా అదే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. అటుకులు మందం లేదా పల్చటివి ఉపయోగించవచ్చు.
  • పుల్లటి పెరుగు అయితే ఊతప్పం టేస్ట్​ బాగుంటాయి. ఒకవేళ పుల్లటి పెరుగు లేకపోతే తాజా పెరుగు కూడా వాడుకోవచ్చు.
Semiya Uttapam
సేమియా ఊతప్పం (Getty Images)

