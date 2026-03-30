నోరూరించే "సేమియా పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే అద్దిరిపోద్ది!
సేమియాతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 10:17 AM IST
Vermicelli Pulihora Recipe : పులిహోర పేరు చెబితేనే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని నిమ్మకాయ, చింతపండుతో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకరకమైన పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా సేమియా పులిహోర ట్రై చేయండి. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇక ముఖ్యంగా పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అంతేకాక ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే పొడి పొడిగానూ వస్తుంది! మరి లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సేమియా - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - తగినంత
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- పచ్చిమిర్చి - 5
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి మరిగించాలి. (ఆయిల్ వేసి మరిగించడం ద్వారా సేమియా గిన్నెకు అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా వస్తుంది).
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు పావు కిలో సేమియా వేసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత ఉడికించిన సేమియాను స్టెయినర్లో వేసి నీటిని వడకట్టాలి. ఆ వెంటనే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కడగాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన సేమియా, అర టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- పల్లీలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం రెడీ చేసుకున్న సేమియా మిశ్రమాన్ని వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే సేమియా పులిహోర మీ ముందుంటుంది!
- ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి.
